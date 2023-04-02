"Це соціальна та екологічна катастрофа": спроби Росії обійти санкції можуть призвезти до екоколапсу

Від початку повномасштабної війни в Україні, на ринку з'явилося кілька тисяч нових танкерів. Вони працюють без страховки учасників Міжнародної групи клубів взаємного страхування.

Через антиросійські санкції, які ввели після вторгнення в Україну, РФ використовує "тіньовий флот" із застарілих танкерів. Він створює ризики масштабного розливу нафти, що може призвести до серйозної екологічної катастрофи.

Про це заявив виконавчий директор однієї з найбільших компаній зі страхування танкерів, Gard, Рольф Торе Роппестад, повідомляє Financial Times.

Згідно з даними суднових записів та страхових експертів, такі трейдери звертаються до страховиків з Росії та країн Близького Сходу. Вони використовують танкери, вік яких перевищує 25 років.

"Це соціальна та екологічна катастрофа, яка чекає свого часу, і вона має викликати у всіх нас велике занепокоєння", - сказав Рольф Торе Роппестад.

Роппестад зазначив, що зі зростанням "тіньового флоту" ризики природних катастроф будуть збільшуватися, оскільки дрібні страховики можуть не впоратися з наслідками розливів нафти.

Тим часом західні ЗМІ зазначають, що війна Росії проти України спочатку спричинила зростання цін на нафту та природний газ, що принесло Москві несподіваний прибуток. Проте війна триває вже другий рік і антиросійські санкції стають все сильнішими, державні доходи РФ скорочуються.

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