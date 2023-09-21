"Це сором": як у Польщі реагують на слова Моравецького про зброю для України і чи будуть нові постачання

У Польщі після заяви прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про те, що ця країна більше не постачатиме Україні зброю, спалахнув скандал. В уряді цієї держави уже пояснили, що ЗСУ отримуватимуть озброєння, на яке раніше були укладені контракти, а опозиція заявила, що партія ПІС повернулась до свого "дурного націоналізму" заради голосів тих, хто не підтримує українців.

ТСН.ua зібрав дані з польських видань про реакцію у Польщі на слова Моравецького.

У польському МЗС здивовані заявою Моравецького - ЗМІ

Видання RMF24 з посиланням на власні джерела пише, що "Міністерство закордонних справ Польщі здивоване заявою прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про те, що Польща більше не передає зброю Україні". Журналісти припускають, що політик не узгодив свої слова із офіційною позицією.

"Співробітники МЗС чекають на вказівки від глави МЗС Збігнєва Рау, який перебуває з делегацією в США. Наразі, однак, вони намагаються пояснити заяву прем'єр-міністра Моравецького. Стверджують, що його заява є реакцією на "низку абсолютно неприйнятних жестів з українського боку", - пишуть польські журналісти.

Навіть, якщо у Польщі порожні склади, навіщо він це говорить - Сікорський

Польський опозиціонер та євродепутат Радослав Сікорський в етері радіо RMF різко розкритикував правлячу партію ПІС та Моравецького через його скандальну заяву.

Радослав Сікорський / Фото: Associated Press

"Путін чує це і отримує надію, що зможе виграти війну. Навіть якби це було правдою, навіть якби виявилося, що у нас вже є майже порожні склади, якого біса він це говорить? Тому що вони змагаються за голоси з "Конфедерацією", за антиукраїнські голоси. Вони повернулися до свого дурного націоналізму, який може дорого коштувати Польщі, тому що єдиним переможцем у цій ситуації буде Путін", - сказав він.

Опозиціонер зауважує, що Росія уже взялась хвалити польську владу за конфлікт з Україною.

"Вони вже вихваляють їх, і вже Захарова вихваляє президента Дуду, кажучи, що вона ніколи не була з ним настільки згодна, як у тому, що Україна - це потопаюча країна. Кому це служить?" - риторично запитав євродепутат.

Радослав Сікорський підтримав Україну, яка "бореться за своє життя і наголосив, що йому соромно через слова Моравецького".

Чи постачатиме Польща Україні зброю - офіційна відповідь речника уряду

Речник уряду Пьотр Мюллер в інтерв'ю PAP заявив, що зараз "Польща здійснює лише раніше узгоджені поставки боєприпасів та озброєнь, у тому числі ті, що випливають з підписаних контрактів з Україною".

"У контексті питань щодо поставок озброєнь хотів би поінформувати, що Польща здійснює лише попередньо узгоджені поставки боєприпасів та озброєнь. У тому числі і в рамках підписаних контрактів з Україною. У тому числі найбільший закордонний контракт, підписаний польською оборонною промисловістю після 1989 року - на поставку гаубиці Krab", - сказав речник.

Він також обурився на "недипломатичні жести та заяви з боку України".

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький раніше заявив, що Польща більше не передає Україні жодного озброєння, оскільки сама активно озброюється.

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