"Це справді страх": Данилко розповів, що російським артистам, які підтримали Україну, погрожували

"Це справді страх": Данилко розповів, що російським артистам, які підтримали Україну, погрожували

Також Данилко повідомив, що пише пісню для Вєрки Сердючки із приспівом "Путін, щоб ти здох".

Український артист Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, заявив, що російські артисти та зірки шоу-бізнесу не виступлять масово на підтримку України, бо залякані.

Про це він сказав в ефірі телемарафону U разом.

"Мені спочатку писали артисти звідти, це було небагато людей. Я не називатиму імен, щоб не створювати їм проблем. У перший день війни одна людина опублікувала чорний квадрат, їй відразу ввечері зателефонували. Це були реальні загрози, людина дуже злякалася і прибрала цей квадратик", — зазначив Данилко.

За його словами, Максиму Галкіну скасували концерти через позицію артиста з приводу війни в Україні і теж погрожували.

"Я вчора побачив коментар Нони Гришаєвої – для неї це (війна з Україною – Ред.) як розлучення батьків.

Артист вважає, що Пугачова та Галкін бояться підтримувати Україну, адже у них діти.

"Це справді страх (у Пугачової та Галкіна — Ред.). Я б не знав, як поводитися, якби мені дзвонили і погрожували", — заявив він.

Також Данилко повідомив, що пише пісню для Вєрки Сердючки, яка називається "Маленька мрійниця".

"Приспів такий: "Путін, щоб ти здох, Путін, щоб ти здох. Але причина є одна, його не хоче навіть сатана", — повідомив він.

Раніше повідомлялося, що Росію покинули Алла Пугачова разом із чоловіком Максимом Галкіним та двійнятами Гаррі та Лізою, а також Земфіра та Рената Литвинова.