"Це те, що масово чекає на Росію в недалекому майбутньому": Подоляк про вскасування РФ вживати термін "денацифікація"

"Це те, що масово чекає на Росію в недалекому майбутньому": Подоляк про вскасування РФ вживати термін "денацифікація"

В Офісі президента відреагували на інформацію, що Кремль вирішив скоротити використання терміна "денацифікація", оскільки, як показують соціологічні дослідження, росіяни не розуміють його значення.

Радник голови ОП Михайло Подоляк підкреслив, що "зараз саме час вчитися правильно писати, вимовляти й тлумачити термін "денацифікація".

Про це Михайло Подоляк написав на своєму Telegram-каналі.

"Серйозно? Ви вторглися в іншу країну, масово вбивали мирних людей під надуманим приводом, а потім… просто передумали?. Що ж, мушу засмутити всіх прихильників війни. Зараз саме час вчитися правильно писати, вимовляти й тлумачити вказаний термін. Бо денацифікація – це те, що масово чекає на Росію в недалекому майбутньому. Російський нацизм обов’язково маємо знищити" - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, як свідчать російські соціологічні опитування, більшість росіян не розуміють значення терміна "денацифікація" та не можуть його пояснити. Тому у РФ вирішили відмовитися від його вживання. Післь цього кремлівські засоби масової пропаганди різко зменшили його використання в інформаційному просторі.

Вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. ЇЇ мета, за словами російського диктатора, — захист людей, які протягом восьми років нібито "зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму". Путін оголосив про плани "демілітаризувати" та "денацифікувати" Україну.

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