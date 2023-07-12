“Це те, що потрібно Україні”: Воллес познущався із “коміків”у керівництві російської армії

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес порівняв двох найважливіших російських воєначальників, міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу армії Валерія Герасимова, з парою відомих коміків американських фільмів 1920-50-х років.

Виступаючи перед журналістами на саміті НАТО у Вільнюсі, він назвав їх “Лорел і Гарді”, передає Reuters.

Американські актори Лорел і Гарді в образі комічного дуету “Стен і Бран” упродовж десятиліть розважали західну публіку своєю незграбною поведінкою в комедійних фільмах у жанрі фарсу.

З цими персонажами і порівняв британський міністр оборони Герасимова та Шойгу, які так само незграбно намагаються керувати війною в Україні.

Водночас він зауважив, що один із найкращих російських генералів Сергій Суровікін тим часом кудись зник із поля зору.

“Хтось бачив Суровікіна останнім часом? Один з їхніх найкращих генералів раптом зник. І вони залишили Лорела й Гарді відповідальними за кампанію. Ви знаєте їх – Герасимов і Шойгу”, – іронічно зауважив Воллес.

Як відомо, генерал Суровікін припинив з’являтися в публічному просторі після невдалого заколоту ватажка “вагнерівців” Євгена Пригожина. Водночас президент Росії Володимир Путін залишив Шойгу та Герасимова на своїх посадах.

“Це гарна новина для України. Це ті, кого ви хочете в керівництві [російської армії]”, – додав британський міністр.

Нагадаємо, заступника командувача російських військ в Україні Сергія Суровікіна нібито затримала контррозвідка РФ у зв'язку з його ймовірною причетністю до заколоту Євгена Пригожина та "вагнерівців".

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