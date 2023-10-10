"Це темна матерія": на Землі понад два млн видів грибів досі не ідентифіковані

В світі понад два млн видів грибів досі не ідентифіковані. Вчені називають це “новим рубежем відкриттів” життя на Землі.

Про це пише The Guardian.

Дослідники зазначають, що переважна більшість нових відкриттів рослин є видами, що перебувають під загрозою зникнення, які за замовчуванням повинні бути внесені до певного списку.

Від мешканців людського мікробіому до найбільшого відомого наземного організму на планеті, гриби поступаються лише безхребетним у своєму різноманітті – вони зустрічаються в повітрі, всередині рослин і тварин, а також у ґрунті та океані, у багатьох формах і розміри. Понад 90% з них залишаються невідомими науці, за даними дослідників Королівського ботанічного саду Кью, які оприлюднили нову оцінку різноманіття грибів у рамках звіту про здоров’я рослин і грибів світу, виявивши, що існують ймовірно, приблизно 2,5 мільйона видів із лише 155 000 ідентифікованих досі.

“Це незвідана територія. Протягом останніх кількох років ми спостерігаємо все більшу оцінку ролі грибів у всьому… Вони підтримують наше життя, нашу рослинність, вони абсолютно важливі для кожного виду тварин. Тепер у нас є аналіз ДНК, ми намагаємося розсунути кордони. Досить схоже на те, щоб досліджувати зовнішній всесвіт. Гриби — це темна матерія”, - сказав професор Александр Антонеллі, науковий директор RBG Kew.

Нагадаємо, що Сінгапур збільшить свою територію на 4% до 2030 року.