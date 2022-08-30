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Це тільки початкові постачання: у Білому домі підтвердили, що РФ отримала від Ірану дрони для війни в Україні

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Це тільки початкові постачання: у Білому домі підтвердили, що РФ отримала від Ірану дрони для війни в Україні

Фото: Associated Press

У Білому домі підтвердили інформацію, раніше поширену у ЗМІ, що Іран передав РФ безпілотники серії Mohajer-6 і Shahed для війни в Україні.

Ба більше, у США вважають, що це була перша партія дронів, про яку раніше домовилися Росія та Іран.

Про це на брифінгу повідомила прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.

"За нашою оцінкою, Росія отримала від Ірану безпілотники серії Mohajer-6 і Shahed протягом декількох днів у серпні. На російські транспортні літаки завантажили обладнання БПЛА на аеродромі в Ірані, потім вони вилетіли з Ірану в Росію. Це ми бачимо, такі наші оцінки", - сказала вона.

Нагадаємо, за інформацією видання Washington Post, Росія отримала від Ірану першу партію ударних безпілотників, які після навчання будуть використовуватися у війні проти України. Військові експерти навзали іранські безпілотники "тривожним сигналом для України".

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
293
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