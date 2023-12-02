Це тільки початок: в Ізраїлі заявили, що війна з ХАМАС може тривати роками - Financial Times

Найбільш інтенсивна фаза наступу Ізраїлю почнеться на початку 2024 року.

Ізраїль планує продовжувати війну проти терористичного угруповання ХАМАС протягом року, або навіть більше.

Також читайте Макрон закликав Ізраїль відмовитись від повного знищення ХАМАС

Про це поінформовані джерела розповіли Financial Times.

Війська Ізраїля, які наразі перебувають на півночі Сектора Гази, будуть поступово просуватись на південь, знищуючи керівництво та інфраструктуру ХАМАС. Наразі перед військовими поставлена задача ліквідувати трьох провідних лідерів ХАМАСу — Ях’ї Сінвара, Мохаммеда Дейфа та Марвана Іссу.

"Це буде дуже довга війна. Наразі ми ще навіть не на півдорозі до досягнення наших цілей", — повідомило джерело, знайоме з планами Ізраїлю.

Джерела видання повідомили, що військова операція залежить від багатьох факторів, зокрема від оперативного прогресу на землі, міжнародного тиску та можливості звільнити заручників.

Після завершення основної фази бойових дій настане фаза "перехідного періоду та стабілізації", під час якої військова активність впаде. Разом з цим деякі співрозмовники видання заявили, шо останньою крапки у війні може й не бути.

У Ізраїлі заявили, що у місті Газа армія наразі виконала свої задачі лише на 40%. Для того, щоб повністю контролювати північ Гази Ізраїлю знадобиться ще від двох тижнів до місяця. Після завершення операції на півночі армія почне просуватись на південь.

Джерела видання також повідомляють, що операція на півдні Сектора Гази може розпочатись раніше, оскільки за даними розвідки саме там наразі перебуває більша частина керівництва ХАМАС.

Крім того, на півдні Сектора Гази є багато тунелів з Єгипту, через які ХАМАС отримує зброю та іншу контрабанду.

Фаза "перехідного періоду та стабілізації" війни передбачає підготовку анклаву до нового післявоєнного ладу без ХАМАС. При цьому Єрусалим відмовляється обговорювати з Вашингтоном та іншими партнерами подробиці післявоєнного устрою Гази.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський побоюється, що війна в Ізраїлі може вплинути на підтримку України.

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль та ХАМАС домовилися продовжити перемир'я ще на один день.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.