"Це велика трагедія": внаслідок потужного вибуху на військовому заводі у Польщі загинула жінка

"Це велика трагедія": внаслідок потужного вибуху на військовому заводі у Польщі загинула жінка

Загибла нібито переносила упакування, коли трапилася мимовільна детонація.

У Польщі на оборонному підприємстві Mesko 8 вересня прогримів потужний вибух. У результаті інциденту загинула жінка.

Про це повідомляють Wiadomości та польський телеканал Polsat.

Відомо, що інцидент трапився у польському місті Скажіско-Каменна. У результаті вибуху загинула 41-річна жінка. Наразі її особа не називається. Є інформація, що імовірно вона була співробітницею заводу.

Попередньо, причиною вибуху була детонація вибухових речовин. Водночас, в ефірі польської радіостанції RMF FM повідомили, що вибух стався під час підготовки небезпечної речовини до транспортування. Загибла працівниця нібито переносила упакування, коли трапилася мимовільна детонація.

"Це незбагненно для нас. Це велика трагедія, ми шоковані", - заявив голова профспілки підприємства Станіслав Гловацький.

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У поліції повідомили, що зараз триває з'ясування обставин вибуху. За словами співробітників заводу, це перший подібний випадок за останні 30 років. Родичам загиблої надається психологічна допомога.

Відомо, що на заводі Mesko виготовляють боєприпаси та ракети для армії Польщі, а також експортують продукцію до Північної і Південної Америки, Скандинавії, Азії і Африки. Компанія є виробником виробів і вузлів світового класу для всіх типів боєприпасів і ракет, використовуваних польськими збройними силами та організаціями, що відповідають за державну безпеку, а також визнаним постачальником для військ НАТО.

Як повідомлялося, сьогодні вранці також стався вибух побутового газу в житловому будинку в підмосковному Ногінську (РФ). Хвилею знесло перекриття з другого до четвертого поверху. Усіх жителів будинку евакуювали, а їх понад 170 осіб.

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