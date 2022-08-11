Це війна не лише Путіна: Кулеба відповів Шольцу щодо його позиції проти заборони на в'їзд росіян до ЄС

Канцлер Німеччини виступає проти заборони росіянам в'їжджати до цивілізованих країн ЄС, оскільки події в Україні, є "війною Путіна", а не звичайних громадян Росії.

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба різко прокоментував заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца, який виступив проти заборони росіянам в'їжджати до цивілізованих країн Євросоюзу, оскільки події в Україні, є "війною Путіна", а не звичайних громадян Росії.

Міністр закордонних справ відповів Шольцу у Twitter.

"Це війна Росії, а не лише Путіна. Не Путін, а справжні російські солдати приходять із Росії, щоб вбивати, катувати та знищувати. Росіяни здебільшого підтримують війну, радіють ракетним ударам по українських містах та вбивствах українців. Нехай тоді російські туристи насолоджуються Росією", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, Естонія ухвалила рішення закрити кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, виданими республікою, з деякими винятками. Зокрема, він буде відкритим для працівників дипломатичного представництва або консульської установи, що перебувають в Естонії, і члени їхніх сімей.

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