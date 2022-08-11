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"Це війна Путіна": Шольц не вважає виправданою заборону видавання шенгенських віз росіянам

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"Це війна Путіна": Шольц не вважає виправданою заборону видавання шенгенських віз росіянам

Фото: Associated Press

Німецький канцлер Олаф Шольц не згодний з ідеєю заборонити в'їзд громадян Росії до Євросоюзу.

Мовляв, ЄС вжив безліч заходів та персональних санкцій проти прихильників "владних структур в Росії". Зокрема, проти російських олігархів. Шольц наголошує, що обмеження і будуть продовжувати. 

Про це канцлер сказав на пресконференції, коментуючи заяви, які з'являються, пише Merkur.

За його словами, відповідальність за вторгнення до України несе диктатор Володимир Путін. "Це війна Путіна. І тому мені важко з цією ідеєю", - заявив Шольц.

Шольц наголошує, що не вважає виправданим запровадження каральних заходів проти усіх громадян Росії. Мовляв, це нібито послабить ефективність санкцій. 

"Якщо ми санкції направимо проти всіх, зокрема проти невинних, це, швидше, послабить вжиті заходи", - додав він.

Нагадаємо, Естонія ухвалила рішення закрити кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, виданими республікою, з деякими винятками. Зокрема, він буде відкритим для працівників дипломатичного представництва або консульської установи, що перебувають в Естонії, і члени їхніх сімей.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1268
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