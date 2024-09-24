Це вперше за 77 років: біля станції "Вернадський" зафіксували рекордну швидкість вітру

Біля станції "Академік Вернадський" у ніч на 22 вересня 2024 року вітер досяг швидкості 42,5 метра за секунду, що дорівнює 153 кілометрам за годину. Цей показник є найвищим з початку спостережень, які розпочалися у 1947 році.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Вони зазначили, що нещодавно швидкість вітру біля станції "Вернадський" досягла максимальної оцінки 12 балів за шкалою Бофорта, що класифікується як ураган. Вітер розігнався до неймовірних швидкостей, що стало несподіванкою для нічного чергового, механіка 29-ї Української антарктичної експедиції Віталія Камінського. Під час обходу він помітив, що один з човнів починає відриватися від причалу. Щоб уникнути втрати, він розбудив своїх колег, щоб міцніше прив'язати всі човни. Цей інцидент було зафіксовано на відео.

На щастя, човен вдалося повернути на місце, і на станції не сталося серйозних руйнувань, як пояснили науковці. Полярники підкреслили, що сильні вітри в цій частині світу — звичайне явище, і саме з ними їм доводиться стикатися найбільше. Для порівняння, в Україні вважають стихійним явищем середню швидкість вітру, що перевищує 15 метрів за секунду, тоді як в околицях "Вернадського" такі вітри можуть тривати до 10 днів на місяць.

Попередні рекорди швидкості вітру на станції (40,1 м/с) фіксували двічі: в 1991 і 2015 роках, обидва рази в серпні. Наразі ж вересень став найвітряннішим місяцем з середньою швидкістю 16 м/с, про що зазначили в НАНЦ. Ці дані свідчать про особливості клімату регіону та його екстремальні умови, з якими полярники щодня стикаються у своїй роботі.

Нагадаємо, вперше за кілька років на станції "Академік Вернадський" знову з’явився імператорський пінгвін. Біологи повідомили, що це молодий пінгвін, що підтверджується його сірим "підлітковим" забарвленням на частинах голови. Востаннє імператорських пінгвінів спостерігали тут понад три роки тому.

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