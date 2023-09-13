"Це все випадковість": прем'єр Румунії заспокоює людей після чергового падіння уламків дрона в країні

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку закликав зберігати спокій громадян країни та наголосив, що на них "ніхто не нападає". За його словами, уряд контролює ситуацію після того, як 13 вересня на території Румунії вчергове знайшли уламки дрона.

Про це повідомляє Digi 24.

"На нас ніхто не нападає, люди добрі. Давайте заспокоїмо населення, тому що ми всі сходимо з розуму", — сказав Чолаку.

Він наголосив, що небезпеки немає, але "це нормально, що держава вживає певних заходів".

"Це все випадковість, були якісь залишки безпілотників, які перетинали Дунай, ми не говоримо про напад на Румунію. По всій області оголошено Ro-Alert, телефони працюють, скрізь є покриття", — додав він.

За словами чиновника, в уламках дрону не було вибухівки та нічого, що могло б зашкодити людям.

Він заявив, що ситуація в районі кордону з Україною контрольована.

Додамо, що облаштовано укриття в селі Плауру, де також знайшли уламки БПЛА. За словами прем'єра, вони необхідні для того, "щоб світ був безпечним".

"Ті укриття теж зробили. Це дійсно виглядає не естетично, це було швидке втручання, тому що люди не почувалися в безпеці", — сказав він.

Нагадаємо, після ворожої атаки РФ по Одеській області на територію Румунії, члена НАТО, впав безпілотник. Його рештки нібито виявили в районі міст Нуферул і Вікторія Тульчинського повіту.

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