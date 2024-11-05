"Це взагалі не смішно": в РНБО відреагували на повідомлення британського журналіста про солдатів КНДР

Центр протидії дезінформації при РНБО України прокоментував інформацію від британського журналіста Financial Times Гідеона Рахмана щодо отримання вільного доступу до Інтернету і зацікавленість порносайтами північнокорейських солдатів в РФ.

Про це йшлося у дописі керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.

"Вважаю, що представникам Financial Times не варто намагатися хайпувати на темі КНДР і розповідати про "інтернет і порнографію", доступ до яких отримали північні корейці. Це все взагалі не смішно", — написав Андрій Коваленко.

Він назвав не смішним той факт, що військові КНДР будуть воювати там, де не мали б, якби Захід досі демонстрував силу.

"Вони воюватимуть і їх доведеться вбивати, витрачаючи наші ресурси у той час, поки всі вкрай занепокоєні. Не смішно, що попри таку ситуацію, на Заході жартують і применшують проблему", — додав Коваленко.

Він наголосив, що така реакція неприпустима, адже призводить до зволікання і вкрай серйозних наслідків.

"За декілька років ті, хто виживуть, навчать інших в КНДР разом з російськими інструкторами, і дрони вже полетять в напрямку Сеула. Це все дуже сумно, коли замість адекватної реакції читаєш таку дурню", — сказав він.

Нагадаємо, війська КНДР вже вступили у бій із ЗСУ. Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив це 5 листопада. За словами очільника Міноборони, наразі йдеться не про масштабні військові операції, а лише про кілька "невеликих боєзіткнень".

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