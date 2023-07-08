Це вже не спинити: ексголова зовнішньої розвідки заявив, що в Росії почався процес "депутінізації"

Путін заважає процесу виходу з війни, тому еліти хочуть його прибрати.

У Росії з початком заколоту ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина розпочалась "депутінізація" і цей процес зупинити вже буде неможливо.

Таку думку в етері телемарафону висловив генерал-лейтенант, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк.

"В Росії вже розпочався з пригожинскього заколоту процес депутінітизації... Цей процес вже не зупинити і наші спецслужби мають його максимально прискорити... Російські генерали і еліти вже усвідомили безперспективність продовження гарячої фази війни з Україною або гідбрідної і холодної війни з Заходом", - заявив Кондратюк.

Він зазначив, що лише Путін заважає процесу виходу з цього глухого кута, тому в Росії проводять контрольований процес зміни Путіна, якому вже шукають наступника.

"Мова йде вже про встановлення європейськими спецслужбами контактів представників ФСБ з лідерами російської опозиції, які знаходяться за кордоном, що є свідченням перш за все того, що таки переговори тривають", - заявив Кондратюк.

Він зазначив, що зміна влади прискориться з того моменту, коли еліти дійдуть згоди щодо наступника.

"Чи буде це фізично зроблено, чи він підпише як Єльцин відмову від влади — це теж можливо, але в Росії Путіну вже немає на кого спертися", - додав колишній голова Служби зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом останнього тижня російський диктатор Володимир Путін намагався здаватися впевненим після заколоту, який вчинив власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин. Втім, у своїх намаганнях очільник Кремля зазнав невдачі.

Крім того, ми раніше інформували, що колишній директор ЦРУ Девід Петреус заявив, що влада США повинна посилити тиск на російську владу, яка вже стоїть перед низкою економічних і військових проблем.

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