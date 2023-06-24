"Це закінчиться або серйозним кровопролиттям, або Путін втратить владу", — російський журналіст про заколот Пригожина

Пригожин поводиться “як людина, яка намагається взяти владу у свої руки, але про це він не заявляє.

Стрімкий бунт очільника "вагнерівців" Євгена Пригожина демонструє серйозний параліч російської влади.

Про це заявив заступник головного редактора російського видання “Верстка” Олексій Левченко в ефірі телеканалу FREEДОМ .

За його словами, останні події свідчать про розкол у Міноборони РФ.

“Про це говорити сама картинка, коли людина, яку тільки вчора оголосили військовим злочинцем і ФСБ порушила проти неї кримінальну справу, спокійно перебуває в Ростові в штабі Південного військового округу і розмовляє із заступником міністра оборони, як ні в чому не бувало, і вести себе абсолютно по-господарськи. Це говорити про те, що правова вертикаль перестала діяти у Росії”, — сказав Левченко.

Експерт зазначає, що наразі ситуацію не можна назвати військовим переворотом у Росії.

"Проте Пригожин веде себе “як людина, яка намагається взяти владу у свої руки, але про це він не заявляє". Він озвучує дивні вимоги: дайте мені Далі. Очевидно, що його амбіції простягаються далі. Зараз влада у Путіна хитається дуже сильно", - розповідає журналіст.

Він резюмує, що події, які зараз розгортаються в Росії, можуть призвести до того, що це або закінчиться серйозним кровопролиттям, або просто Путін дуже швидко втратити владу.

Бунт Пригожина у Росії

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив , що його найманці мають намір дійти до Москви.

В Україні кажуть, що в ібудуватимуться відносини з Росією тільки по лінії фронту, попри наміри Пригожина.

На тлі останніх подій російський диктатор Володимир Путін через збройне повстання ПВК "Вагнер" наказав ліквідувати терориста Євгенія Пригожина.