Це заслання: чому "духівник Путіна" не радіє призначенню очільником РПЦ в Криму

Нове призначення свідчить про зміни у стосунках між митрополитлм Тихоном і Путіним.

Так званий духівник Володимира Путіна Тихон Шевкунов очолить РПЦ в окупованому Криму. Нове призначення свідчить про зміни у стосунках між ним і російським диктатором.

Таку думку "24 Каналу" висловив політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман, зауваживши, що переїзд Шевкунова з Росії в Крим фактично є засланням.

Політолог зауважив, що причиною такого рішення Путіна могли бути їхні внутрішні конфлікти.

Шевкунов сприймає нову посаду як заслання

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Навіть сам Тихон Шевкунов підтвердив, що сприймає свою нову посаду як заслання. Він сказав, що в часи Візантійської імперії людей відправляли в Крим, а тепер Тихон також там опинився.

"Це відомий чекістський агент, так званий духівник Путіна. Він є дуже слизькою фігурою і звик "годуватися" в центрі, в Кремлі", – зауважив Ігор Ейдман.

Напевно, він потрапив у якісь інтриги, бо в Кремлі та навколо нього постійно щось відбувається. Це стосується не тільки чиновників, але також попів й артистів, на зразок покійного Йосипа Кобзона.

"Вся ця верхівка, як банка з отруйними павуками"

"Вся ця верхівка, як банка з павуками, причому отруйними. Вони один одного постійно з'їдають. Мабуть, Тихон щось таке і зробив", – додав Ейдман.

Шевкунов міг лобіювати перед Путіними свої комерційні бажання. Можливо, він представляв інтереси якогось олігарха, переконував Путіна дати йому більше державних грошей. Водночас інший олігарх міг заплатити, наприклад, якомусь масажисту, щоб він навпаки говорив Путіну щось погане про Тихона.

"Коли керівник досить старша, літня людина, то вірить тому, хто швидше щось скаже. Мабуть, масажист встиг скоріше, тому Тихона відправили на заслання",

– зауважив політолог.

Що цікаво, Тихон у Криму замінить місцевого колаборанта митрополита Лазаря (Швеця), якого відправили на пенсію.

Нагадаємо, митрополита Тихона називали наближеним до Володимира Путіна і навіть духівником російського диктатора. Хоча як РПЦ, так і сам Путін цю інформації не підтверджували і не спростовували. Російське видання "Важные истории" писало, що швидше за все, інформація "щодо духівника — неправда, але з Путіним Тихон знайомий ще від 1999 року, коли той був директором ФСБ".

Раніше у навколоцерковних пабліках писали, що Тихон зловживає алкоголем, проте ця інформація не підтверджена.