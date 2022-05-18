"Це жесть)": в Росії виник дефіцит жерсті та зросли ціни на консерви

"Це жесть)": в Росії виник дефіцит жерсті та зросли ціни на консерви

У Росії виник дефіцит білої жерсті, яку використовують для виготовлення консервних банок. У результаті собівартість банки зросла на 65-83%, а консерви подорожчали майже на 30%.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Зазначається, що ціна на метал значно виросла, а поставки до Росії скоротилися через санкції. Якщо раніше жерсть закупали в Європі, Японії та Китаї, то зараз імпорт можливий тільки з Китаю.

На території РФ також є декілька підприємств з виробництва білої жерсті, але вони не можуть впоратися з таким великим об'ємом замовлень.

"Це жесть)", "Зате чорної жесті надлишок", "А з чого тоді робитимуть автомобілі "Москвич"?" - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, оскільки Coca-Cola призупинила діяльність в Росії та планує повністю залишити російський ринок через війну проти України, напій "імпортозамістили". Завод у Сиктивкарі почав випускати "Комі Колу".

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