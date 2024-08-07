"Це змусило мене плакати": подружжя сфотографувало льодовик із інтервалом у 15 років – кадри приголомшують

На фото можна побачити катастрофічні зміни в Альпах.

Подружжя з Великої Британії сфотографувало льодовик у Швейцарії із інтервалом у 15 років. На фото можна побачити його танення. Як виявилося, льодовик зменшився на чверть.

Про це свідчать знімки, які ширяться Мережею, пише The Guardian.

Світлина зліва датована 2009 роком, а справа – 2024-м.

Фото британських туристів в Альпах, які показують швидкість танення льодовиків Фото: @misterduncan/X

Дункан Портер з Бристоля (Британія) опублікував фотографії в соцмережі Х, що зроблено на тлі льодовика Рона у серпні 2009-го та серпні 2024 років. Помітно, як лід на тлі подружжя значно зменшився та оголив сіру скелю. А невелика водойма, якої на світлині 2009 року не було навіть видно, перетворилася на величезне зелене озеро.

"Не буду брехати, це змусило мене плакати", – написав Портер.

За словами Дункана, багато людей, коли бачать щось подібне, відчувають себе безпорадними.

"Але я з власного досвіду знаю, що вони можуть зробити дуже багато", – сказав Дункан Портер після побаченого в Альпах.

Наразі допис Портера переглянули понад 4 млн користувачів.

Льодовик Рона: що відомо про нього

Зазначимо, що від 2000 року Швейцарія втратила третину обсягу своїх льодовиків, 10% з них зникли за останні два роки.

Льодовик Рона має кращий стан, ніж деякі інші у Швейцарії. Однак за 15 років, що минули між двома фотографіями, він зменшився приблизно на чверть.

Тим часом, Антарктида "тріщить по швах". Від білого континенту відколовся крижаний “острів”.

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