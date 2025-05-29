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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Cекс-скандал у Фінляндії: у квартирі чиновника знімали порно

Скандал змусив політика залишити свою посаду.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Йірка Хакала

Йірка Хакала / © Yle

У Фінляндії вибухнув політичний скандал після того, як у квартирі спеціального радника лідера Центристської партії Антті Кайкконена, Йірки Хакали, було знято порнографічне відео.

Про це повідомило фінське видання Ilta-Sanomat.

Журналісти видання заявили, що знайшли відео на платформі OnlyFans, встановили його походження й підтвердили, що зйомки проходили саме у помешканні Хакали.

Після публікації інформації Хакала більше не буде виконувати обов’язки радника. Це підтвердив генеральний секретар партії Антті Сііка-ахо у коментарі для Yle.

Він зазначив, що Хакала «перейде на іншу посаду в партії», але відмовився уточнити, про яку саме роль йдеться.

«Я не коментуватиму деталей і не відповідатиму на питання щодо причин змін», — сказав Сііка-ахо.

Сам Кайкконен також відмовився від коментарів. У відповідь на запит журналістів Yle він лише надіслав текстове повідомлення: «Без коментарів».

За наявною інформацією, наразі Хакала перебуває на лікарняному.

Нагадаємо, Європейська комісія розпочала офіційне провадження проти популярних платформ контенту для дорослих — Pornhub, XNXX, XVideos і Stripchat. Причина — можливі порушення положень Закону ЄС про цифрові послуги (DSA), зокрема у сфері захисту дітей від шкідливого контенту.

Як зазначено в пресрелізі, платформи підозрюють у тому, що вони не забезпечують надійної перевірки віку користувачів, через що неповнолітні можуть мати доступ до контенту 18+. Крім того, компанії нібито не оцінили потенційні ризики для психічного і фізичного здоров’я дітей, як того вимагає законодавство ЄС.

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