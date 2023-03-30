Центр нового світового порядку: в ЄС назвали "справжні плани Китаю"

Голова Єврокомісії попередила Китай, що ЄС може краще застосовувати наявні інструменти для захисту своїх економічних інтересів.

Китай прагне стати в центрі нового світового порядку. У відповідь ЄС повинен бути більш наполегливим у захисті своєї безпеки та економічних інтересів, включаючи можливий контроль над зовнішніми інвестиціями в усьому ЄС

Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує The Wall Street Journal.

Торговий блок повинен захищати свої інтереси у сфері безпеки та економіки, зазначила вона перед візитом до Китаю.

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У своєму виступі в четвер, перед поїздкою до Китаю разом з президентом Франції Еммануелем Макроном, запланованою на наступний тиждень, глава Європейської комісії наголосила на тому, що ЄС повинен продовжувати співпрацю з Пекіном, але потребує стратегії "зниження ризику" у своїй взаємодії та залежності від Китаю.

Вона також пов'язала майбутнє відносин Європи з Китаєм з діями Пекіна щодо війни в Україні і фактично припинила залишкові надії на втілення у життя угоди про інвестиції між ЄС та Китаєм 2020 року.

Нова геополітична реальність

Посилаючись на підтримку Китаєм Росії у війні проти України, його глобальну ініціативу "Один пояс, один шлях" та його рішучість в мультилатеральних органах, Урсула фон дер Ляєн заявила, що "чітка мета Комуністичної партії Китаю полягає в системній зміні міжнародного порядку з Китаєм у його центрі".

"Це міжнародний порядок, де індивідуальні права підпорядковані національному суверенітету. Де безпека та економіка переважають над політичними та громадянськими правами", — заявила вона під час виступу, організованому двома європейськими лідерами думок.

Чому ця заява з'явилася саме зараз

Коментарі фон дер Ляєн з’явилися в критичний момент відносин між Європою та Китаєм, які були розірвані внаслідок років економічних конфліктів та, з моменту вторгнення Росії в Україну, близьких зв'язків лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом Росії Володимиром Путіним.

Стикаючись з протилежними тисками з боку Вашингтона на зміцнення своєї позиції щодо Пекіну і з боку Китаю — не піддавати ризику свої великі економічні інтереси, більшість країн ЄС налаштовані продовжувати співпрацю з Пекіном та не залучатися безпосередньо в протистояння між США та Китаєм.

ЄС і Китай продовжують торгувати

Щодня між ЄС та Китаєм здійснюється торгівля на суму близько 1 мільярда євро, що еквівалентно приблизно 1,1 мільярда доларів США, а Китай є найбільшим ринком імпорту для ЄС.

Майбутня поїздка Макрона та фон дер Ляєн є однією з багатьох поїздок провідних європейських посадовців до Китаю в найближчі тижні.

Вплив подій в Україні на відносини між ЄС та Китаєм

За словами чиновників, серед ключових цілей є підштовхування китайських лідерів до більш збалансованого підходу до війни в Україні та попередження, що будь-яке рішення Пекіну щодо підтримки Росії військових дій в Україні матиме серйозні наслідки для взаємин.

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У четвер голова Єврокомісії фон дер Ляєн повідомила про це. Вона заявила, що відносини Китаю з Росією зміцнюються незважаючи на "жахливу та незаконну інвазію Росії в Україні", і водночас Китай виступає як домінуючий партнер.

Вона також заявила, що будь-який мирний план, який по суті узагальнював би анексію Росією території України, "не є прийнятним планом". "Те, як Китай продовжуватиме взаємодіяти з війною Путіна, стане визначальним фактором у відносинах між ЄС та Китаєм", — додала вона.

ЄС натякає, що захищатиметься від торгової експансії Пекіна

Китай залишається важливим торговельним партнером, заявила фон дер Ляєн. Але вона попередила, що економічні відносини між Китаєм та Європою стають все більш незбалансованими, а "явне злиття військових та комерційних секторів Китаю" становить загрозу для європейської безпеки.

Вона сказала, що блок також може краще застосовувати наявні інструменти для захисту своїх економічних інтересів.

Нові правила щодо іноземних субсидій, які мають набути чинності пізніше цього року, дозволять ЄС забороняти китайським та іншим компаніям здійснювати певні придбання або вигравати великі державні контракти, якщо вони раніше отримували державну підтримку, яку ЄС вважає спотворюючою.

ЄС також близький до угоди щодо нових правил, які мають спростити відповідь на країни, які намагаються використовувати торговельні або інвестиційні обмеження як тактику тиску.

Країни ЄС повинні працювати разом "для більш сміливого та швидкого використання цих інструментів, коли вони необхідні, та більш рішучого підходу до здійснення контролю", — сказала фон дер Ляєн.

Інші кроки для зменшення економічних ризиків від Китаю повинні включати зменшення сильної залежності ЄС від Пекіна для критичних сировин, необхідних для чистої технології та цифрової індустрії ЄС, та тіснішу співпрацю з подібними урядами, зазначила фон дер Ляєн.

І вона натякнула на те, що Європейська комісія більше не намагається відновити угоду про інвестиції з Китаєм.

Комплексна угода про інвестиції — угода між Європейським Союзом та КНР, яка передбачала зниження обмежень на взаємні інвестиції та поліпшення умов для європейських компаній, що працюють в Китаї. Угода була укладена у грудні 2020 року, але її ратифікація ще не відбулася, тому її дія була призупинена після того, як ЄС та Китай взаємно запровадили санкції через порушення прав людини. Однак дехто в Брюсселі, Парижі та Берліні сподівався відновити угоду.

Урсула фон дер Ляєн сказала, що "ми повинні визнати, що світ та Китай змінилися за останні три роки і нам потрібно переоцінити Комплексну угоду про інвестиції в контексті нашої загальної стратегії щодо Китаю".

Раніше видання Financial Times повідомило, що Євросоюз наполягає на розмові Сі Цзіньпіна з Зеленським.

А за інформацією видання Foreign Affairs, Китай готується до війни.

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