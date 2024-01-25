"Центр освіти та культури": російський курорт в Болгарії хочуть націоналізувати

Болгарський парламент готує закон про передавання державі контролю над величезним російським туристичним курортом "Камчія" на узбережжі Чорного моря.

В Болгарії хочуть націоналізувати курорт "Камчія", розташований на узбережжі Чорного моря. Він належить російській столиці – Москві, але управляється в Болгарії болгарськими громадянами, які формально не входять до ЄС.

Про це заявив депутат Івайло Мірчев, повідомляє видання Euractiv.

Курорт "Камчія", який рекламують як "центр освіти, культури, відпочинку, спорту, охорони здоров'я, ділового та конгресного туризму", належить РФ. Депутат від коаліції "Ми продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" Івайло Мірчев описує базу як російський анклав на болгарському узбережжі, що діє понад 14 років.

"Законодавча ініціатива давно назріла, особливо з огляду на війну Росії в Україні, яка триває. Міжнародні санкції проти Росії діють від 2014 року, і нові ухвалюються у відповідь на неослабну агресію Росії", – заявив Івайло Мірчев.

Він додав, що для того, щоб Болгарія виконала свої зобов'язання щодо забезпечення дотримання цих міжнародних обмежувальних заходів, необхідно ухвалити спеціальний закон.

"Камчія", "Лукойл" і санкції

Напередодні Департамент майна мерії Москви звернувся з проханням призначити головою центру "Камчія" директора російської нафтової компанії "Лукойл Нефтохім Бургас".

Директива Москви щодо курорту "Камчія" пролунала на тлі блокування або конфіскації російської власності в інших країнах ЄС.

Зазначимо, що ще в лютому 2017 року санкції ЄС було поширено на сотні російських громадян і компаній.

Однак Болгарія була єдиною країною-членом ЄС, яка не запровадила їх щодо будь-яких російських громадян або компаній із санкційного списку.

У Болгарії близько 300 тисяч росіян володіють понад 500 000 об'єктів нерухомості, повідомляє видання з посиланням на дані, опубліковані владою 2019 року.

Болгарська правова система передбачає лише процедуру арешту активів, а не їх заморожування. Тому члени ЄС, яким є і Болгарія, мають напряму застосовувати правила санкцій Євросоюзу, а це означає, що податкові органи мають ініціювати процедури замороження, навіть якщо жодні національні правила не передбачають такі процедури.

Нагадаємо, ООН відкрила рахунок у російському банку 2022 року, оскільки західні санкції начебто ускладнили використання звичайних платіжних каналів. В організації заявили, що відкриття рахунку було необхідним, тому що інші звичайні канали платежу мали проблеми, пов'язані з санкціями. Банківський рахунок використовувався для отримання нарахованих і добровільних внесків до ООН.

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