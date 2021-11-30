Центрів буде як "різдвяних ялинок": Джонсон розповів, коли всі британці зможуть отримати додаткове COVID-щеплення

Центрів буде як "різдвяних ялинок": Джонсон розповів, коли всі британці зможуть отримати додаткове COVID-щеплення

Британський уряд залучить до розгортання ревакцинації проти COVID-19 400 тисяч військовослужбовців.

Прем'єр-міністр Великой Британії Борис Джонсон пообіцяв до кінця січня забезпечити усім охочим доступ до додаткового щеплення проти COVID-19.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що для досягнення цієї мети очільник британського уряду планує подвоїти зусилля щодо розгортання бустерів, зокрема залучити більшу кількість силовиків для проведення щеплень.

"Тимчасові центри вакцинації з'являтимуться як рідзвяні ялинки, і ми направимо щонайменше 400 тисяч військовослужбовців, щоб допомогти зусиллям нашої Національної служби охорони здоров'я та, звісно, фантастичної армії добровольців", - висловився Джонсон.

Британський прем'єр визнав почуття "розчарування" на тлі появи нового штаму COVID-19 "Омікрон", однак запевнив, що ситуації в країні "помітно краща, ніж рік тому".

"Ми вживаємо деяких пропорційних запобіжних заходів, доки наші вчені зламують код "Омікрон", - додав він.

Тим часом британський міністр охорони здоров'я Саджид Джавід заявив, що до Великої Британії доставлено 18 мільйонів доз для ревакцинації від коронавірусу. Очільник відомства закликав британців зробити щеплення, щоб "дати собі більше шансів провести Різдво з близькими".

Тим часом випадки зараження новим штамом COVID-19 "Омікрон" виявили в одинадцяти країнах Європейського Союзу та Європейської економічної зони, зокрема в Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах, Португалії, Іспанії та Швеції.

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили 9 листопада на півдні Африки.

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