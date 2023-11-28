Cерйозне порушення режиму припинення вогню: ХАМАС не дотримався перемир'я з Ізраїлем – ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю заявила, що кілька солдатів отримали легкі поранення після нападу бойовиків ХАМАСу на півночі Гази, що стало першим серйозним порушенням режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Times of Israel.

За даними ЦАХАЛу, три вибухові пристрої були підірвані біля позицій Армії оборони Ізраїлю у двох різних місцях на півночі Сектора Гази, що є порушенням домовленостей про перемир'я.

В армії кажуть, що в одному з інцидентів вогонь також вівся по військових, які відкрили вогонь у відповідь.

"В обох випадках сили ЦАХАЛу перебували в межах узгоджених ліній припинення вогню", – додає ЦАХАЛ.

Водночас речник військового крила ХАМАСу каже, що його бойовики відповіли на "очевидне порушення" режиму припинення вогню з боку ЦАХАЛу на півночі Сектора Гази, що призвело до зіткнення. Він не повідомив інших деталей.

В ХАМАСі заявили, що "віддано дотримуються перемир’я". Там закликали посередників "чинити тиск на окупантів, щоб вони дотримувалися всіх умов перемир’я на землі та в повітрі".

Нагадаємо, західні політики наполягають на тому, що режим тиші в Газі має тривати, адже серед заручників, захоплених терористами 7 жовтня, чимало людей з подвійним громадянством.

Зазначимо, що 11 ізраїльських заручників звільнили на четвертий день перемир'я.

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