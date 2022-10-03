"Цей Ілон зламався, несіть нового": заява Маска про поступки Росії обурила українців

Неочікувано, Ілон Маск запропонував Україні ледь не капітуляції, чим обурив наших громадян.
Американський мільярдер і винахідник, засновник компанії SpaceX і Tesla Ілон Маск зробив скандальну заяву щодо мирних переговорів між Україною та Росією.
Про це він написав у Тwitter.
"Мир між Україною та Росією:
- Нові вибори анексованих регіонів під наглядом ООН.
- Росія йде, якщо на це буде воля народу.
- Крим формально у складі Росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова).
- Водопостачання Криму має бути забезпечено.
- Україна залишається нейтральною", — написав Маск.
У коментарях Маск заявив, що ці умови цілком ймовірно будуть кінцевим результатом війни – "питання лише в тому, скільки помре до цього".
"Також варто зазначити, що можливим, хоч і малоймовірним, результатом цього конфлікту є ядерна війна", - додав він.
Пропозиція мільярдера, якому раніше українці були дуже вдячні за надані для ЗСУ Starlink, обурила наших громадян.
Раніше повідомлялося, що українські розвідники отримали ще один подарунок від Ілона Маска.
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