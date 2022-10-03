"Цей Ілон зламався, несіть нового": заява Маска про поступки Росії обурила українців

Американський мільярдер і винахідник, засновник компанії SpaceX і Tesla Ілон Маск зробив скандальну заяву щодо мирних переговорів між Україною та Росією.

Про це він написав у Тwitter.

"Мир між Україною та Росією:

Нові вибори анексованих регіонів під наглядом ООН.

Росія йде, якщо на це буде воля народу.

Крим формально у складі Росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова).

Водопостачання Криму має бути забезпечено.

Україна залишається нейтральною", — написав Маск.

У коментарях Маск заявив, що ці умови цілком ймовірно будуть кінцевим результатом війни – "питання лише в тому, скільки помре до цього".

"Також варто зазначити, що можливим, хоч і малоймовірним, результатом цього конфлікту є ядерна війна", - додав він.

Пропозиція мільярдера, якому раніше українці були дуже вдячні за надані для ЗСУ Starlink, обурила наших громадян.

Фото: Facebook/Володимир Омелян

Раніше повідомлялося, що українські розвідники отримали ще один подарунок від Ілона Маска.

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