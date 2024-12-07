"Цей регіон залишається потенційно небезпечним": речник ДПСУ про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Ситуація може змінюватися, але підрозділи розвідки продовжують стежити за ситуацією.

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається стабільною, інформаційне нагнітання дещо знизилося.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в етері телемарафону.

"Жодних нестандартних моментів, які могли б впливати на нашу безпеку безпосередньо по лінії кордону, за останній довгий період ми не фіксуємо.Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається стабільною".

Також читайте Лукашенка звинуватили в злочинах проти людяності: що чекає на білоруського диктатора

За його словами, на цей час Росія не має на території Білорусі достатньої кількості своїх сил та засобів, які могли б становити для нас серйозну загрозу.

Він зазначив, що ділянки на кордоні продовжують укріплюватися у фортифікаційному відношенні. За його словами, Україна мусить мати сильні оборонні позиції і бути готовою відбити будь-яку ворожу атаку.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив відключити інтернет у країні в разі нових масових протестів, подібних до тих, що відбулися після президентських виборів 2020 року.

Читайте також: