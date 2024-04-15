"Цей закон їм у д*** треба запхати": у парламенті Грузії побилися опозиціонер і лідер партії більшості

За словами журналістів, більшість з них не допустили до зали парламенту під час обговорення проросійського закону.

У парламенті Грузії під час засідання юридичного комітету лідер партії "Громадяни" Алеко Елісашвілі побився з представником парламентської більшості, одним із лідерів партії "Грузинська мрія" Мамукою Мдінарадзе через закон "про іноагентів".

Про це свідчить відео, яке опублікувало видання "Эхо Кавказа".

Під час суперечки Мдінарадзе із представником партії "Лело" Ганною Нацвлішвілі щодо суперечливого проєкту закону, Елісашвілі підійшов і вдарив парламентаря кулаком в обличчя. Все це сталося прямо за трибуною.

Після цього обидва депутати залишили залу засідань і продовжили бійку вже в коридорі, про що повідомили журналісти.

Пізніше Алеко Елісашвілі залишив будинок парламенту і заявив, що застосував кулаки, адже інші аргументи закінчилися.

"Цей закон їм у д*** треба засунути. Які аргументи, що за аргументи… Я завжди намагався спілкуватися з "Грузинською мрією" по-людськи, а вони нас ведуть до Росії… Зараз не час сидіти вдома, треба виходити на вулиці. Ми повинні викинути їх разом із їхнім "російським законом". Набридло все це, і я "врізав" по обличчю цього російського агента Мдінарадзе", – пояснив опозиціонер журналістам.

Після бійки, як стверджує сам депутат, його вигнали із будівлі парламенту.

За півгодини засідання юридичного комітету відновилося. Голова Комітету Анрі Оханашвілі звернувся до опозиції.

"Я закликаю всіх опозиціонерів, а також правозахисників, які тут перебувають, дати оцінку мерзенній поведінці цієї людини. Я дам вам можливість, якщо хтось захоче прокоментувати. На будь-яку провокацію, яку ви тут зробите, буде дана найсуворіша відповідь", – сказав Оханашвілі.

Мамука Мдінарадзе також прокоментував інцидент. За його словами, Алеко Елісашвілі "підкрався до нього як злодій" і підступно вдарив "не по-чоловічому".

Тим часом у будівлі законодавчого органу запровадили "жовтий" рівень безпеки. А на засідання пустили лише тележурналістів. Інші представники ЗМІ провели мітинг "Ні російському закону" під стінами парламенту.

Нагадаємо, у Грузії вирішили анулювати реєстрацію прокремлівської політичної партії Alt-Info ("Консервативний рух") після виявлених під час цієї процедури порушень.

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