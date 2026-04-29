Чарльз III гостро пожартував з Трампа: що заявив

На святковій вечері в Білому домі король Чарльз III кілька разів гостро пожартував про історію, звертаючись безпосередньо до Дональда Трампа. Проте аналітики помітили, що президент не одразу зрозумів гумор і мав розгублений вигляд перед гостями.

Про це повідомило видання Daily Star.

Жарти Чарльза III — що заявив

Повідомляється, що державний візит короля до Вашингтона супроводжувався піднесеною атмосферою. Коли він виступав у Конгресі 29 квітня, йому 12 разів аплодували стоячи. Але найбільше монарх жартував уже під час вечері з Дональдом Трампом.

Президент США сказав, що без допомоги американців у Європі зараз би говорили німецькою. Король одразу відповів:

«Наважуся сказати, що якби не ми, ви б розмовляли французькою!»

Попри вибух сміху в залі, Дональд Трамп не поворушився. Експерт із мови тіла Інбаал Хонігман зазначила, що плечі президента навіть не здригнулися від сміху.

«На цьому етапі він навіть не посміхається і відвертається, даючи собі хвилинку, щоб спробувати зрозуміти, чому всі сміються», — пояснила експертка.

За її словами, лише за мить Трамп «розплився в усмішці», коли усвідомив загальну реакцію залу, демонструючи гордість від самої уваги монарха до своєї персони. Король не обмежився темою мови. Він також згадав візит Трампа до Віндзорського замку минулого року та іронічно прокоментував оновлення інтер’єру Білого дому.

«І мені прикро це казати, але ми, британці, звичайно, зробили власну невелику спробу перепланування Білого дому 1814 року», — заявив король Британії.

Наприкінці Чарльз III торкнувся космічних амбіцій США, пожартувавши, що Місяць, за документами, ймовірно, вже є частиною Британської Співдружності.

Візит Чарльза III до США — що відомо

Нагадаємо, король Чарльз III розпочав свій чотириденний візит до США, щоб зміцнити відносини між країнами та вшанувати 250-річчя Штатів. Поїздка відбувається на тлі конфлікту між Дональдом Трампом і британським прем’єром, а також після стрілянини у Вашингтоні.

До того ж Чарльз заявив Конгресу, що та сама «непохитність», яку американці та британці продемонстрували «протягом двох світових воєн, Холодної війни, Афганістану «необхідна для захисту України».

Своєю чергою, Дональд Трамп розповів про закоханість своєї матері у монарха та оцінив його промову.

