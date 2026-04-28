- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 1
- Час на прочитання
- 1 хв
Чарльз III із Каміллою прибули до США: перший держвізит британського монарха за майже 20 років (відео)
Король Великої Британії Чарльз III разом із королевою Камілою розпочали чотириденний державний візит до США, який став першим таким візитом британського монарха від 2007 року.
Британський монарх у супроводі королеви Камілли прибув до Вашингтон, де розпочав програму офіційного державного візиту. Це перша поїздка Чарльза III до Сполучених Штатів у статусі короля.
Про це пише CNN
Після прибуття королівська пара провела приватну чайну зустріч із президентом США Дональд Трамп та першою леді Меланія Трамп. Згодом вони долучилися до прийому в саду, організованого британським посольством.
У заході взяли участь близько 600 гостей — представники політики, науки, благодійності, екологічних ініціатив і креативних індустрій.
Очікується, що у вівторок король виступить із промовою на спільному засіданні Конгрес США.
Також у межах візиту заплановано ознайомлення з проєктом символічної капсули часу, присвяченої 250-річчю США. Її планують розмістити під монументом Вашингтона із відкриттям через 250 років — під час святкування 500-річчя держави.
За даними Букінгемський палац, аналогічну капсулу вже встановили в Лондоні на Трафальгар-сквер під статуєю Джорджа Вашингтона.
Крім того, у межах поїздки Чарльз III планує відвідати Нью-Йорк, однак деталі маршруту не розголошуються з міркувань безпеки.
Нагадаємо, що раніше президент Дональд Трамп заявив, що принц Гаррі “не висловлює думку всього Сполученого Королівства”.