Чарльз III із Каміллою прибули до США: перший держвізит британського монарха за майже 20 років (відео)

Британський монарх у супроводі королеви Камілли прибув до Вашингтон, де розпочав програму офіційного державного візиту. Це перша поїздка Чарльза III до Сполучених Штатів у статусі короля.

Про це пише CNN

Після прибуття королівська пара провела приватну чайну зустріч із президентом США Дональд Трамп та першою леді Меланія Трамп. Згодом вони долучилися до прийому в саду, організованого британським посольством.

У заході взяли участь близько 600 гостей — представники політики, науки, благодійності, екологічних ініціатив і креативних індустрій.

Очікується, що у вівторок король виступить із промовою на спільному засіданні Конгрес США.

Також у межах візиту заплановано ознайомлення з проєктом символічної капсули часу, присвяченої 250-річчю США. Її планують розмістити під монументом Вашингтона із відкриттям через 250 років — під час святкування 500-річчя держави.

За даними Букінгемський палац, аналогічну капсулу вже встановили в Лондоні на Трафальгар-сквер під статуєю Джорджа Вашингтона.

Крім того, у межах поїздки Чарльз III планує відвідати Нью-Йорк, однак деталі маршруту не розголошуються з міркувань безпеки.

Цей візит є першим державним візитом британського монарха до США від 2007 року.

Нагадаємо, що раніше президент Дональд Трамп заявив, що принц Гаррі “не висловлює думку всього Сполученого Королівства”.

