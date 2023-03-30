Чарльз ІІІ здійснив першу офіційну поїздку за кордон у якості монарха

Король спочатку збирався відвідати Францію, але плани змінилися через масові протести.

Король Чарльз ІІІ і королева-консорт Камілла у середу, 29 березня, приїхали до Німеччини. Це їхня перша офіційна закордонна поїздка в якості монархів. Протягом трьох днів у Берліні, Бранденбурзі і Гамбурзі Чарльз обговорить із посадовцями ФРН політичні питання.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Очільників британського престолу зустріли з військовими почестями біля Бранденбурзьких воріт у Берліні. Їхній візит у Німеччину, зокрема, спрямований на покращення відносин Єворопи та Британії після виходу Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу в 2020-му році.

Король відзначив "щедрість духу німецького народу" і віддав належне гостинності європейської держави, яка прийняла понад мільйон українських біженців. Як відомо, Чарльз, який став наступником королеви Єлизавети після її смерті в вересні 2022-го, спочатку збирався поїхати до Франції. Проте плани змінилися через масові демонстрації проти пенсійної реформи.

Нагадаємо, Король Чарльз III буде коронований 6 травня 2023-го року разом зі своєю дружиною королевою Каміллою. Вона стане першою за майже століття королевою-консортом, коронованою у Вестмінстерському абатстві.