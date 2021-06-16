"Час для президентів ніхто не фіксує": у Путіна озвучили нові деталі зустрічі з Байденом

Зустріч відбудеться сьогодні, 16 червня.

У Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін і лідер США Джо Байден під час зустрічі в Женеві 16 червня будуть спілкуватися стільки, скільки вважатимуть за необхідне.

Про це сказав речник глави Кремля Дмитро Пєсков одному з російських телеканалів.

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За його словами, "наміри говорити" є і у Путіна, і Байдена, а тому вони спілкуватимуться стільки, скільки вважатимуть за потрібне. "Глави держав - вони і є глави держав. Якщо вони вважатимуть за необхідне говорити віч-на-віч, вони будуть говорити віч-на-віч. Час також для президентів ніхто не фіксує. Це буде абсолютно їхній вибір", - наголосив Пєсков.

Він також каже, що риторика перед самітом позитивна хоч Вашингтом дав чіткі сигнали перед зустріччю. "Цей позитив, звичайно ж, буде враховуватися президентом. Але разом з тим і залишилися нотки на користь того, що з Москвою потрібно говорити через стримування, через тиск і так далі", - сказав представник президента.

До слова, Путін і Байден почнуть переговори за участю глави російського МЗС Сергія Лаврова і держсекретаря США Ентоні Блінкена. Утім, пізніше зможуть провести переговори віч-на-віч, якщо вважатимуть за потрібне.

Нагадаємо, президенти Сполучених Штатів та Росії зустрінуться 16 червня у Женеві. Зустрічі передував напружений період заочного спілкування: після входження на посаду президент Джо Байден публічно називав Володимира Путіна убивцею, запровадив новий санкційний пакет проти Росії та вислав десяток московських дипломатів додому. Зустрітися із Путіним він сам запропонував на нейтральний території у Європі після самітів із Великою сімкою, НАТО та Європейським Союзом.

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