"Час лестощів минув": ексгенсек НАТО закликав Європу показати Трампу зуби

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен / © Архів

Криза навколо Гренландії переростає у загрозу для світового порядку. На тлі ультиматумів Дональда Трампа колишній очільник НАТО (2009–2014) та експрем’єр Данії Андерс Фог Расмуссен виступив із жорстким зверненням до європейських політиків. Він наголосив: єдине, що поважає Трамп — це сила.

Про це пише видання Stern з посиланням на інтерв’ю Расмуссена агенству AFP.

«Час лестощів минув»

Расмуссен закликав свого наступника Марка Рютте та інших лідерів ЄС відмовитися від спроб заспокоїти американського президента компліментами.

«Час для лестощів минув. Натомість Європа повинна продемонструвати міць, силу та єдність. Це єдине, що поважає Трамп», — заявив політик.

За його словами, нинішній конфлікт — це не просто криза всередині НАТО, це криза «для трансатлантичної спільноти в цілому».

«На карту поставлено майбутнє НАТО і майбутнє світового порядку», — попередив Расмуссен.

Загроза розпаду Альянсу і фактор України

Дії Трампа вже спричинили «ментальний розрив» між Вашингтоном та його давніми союзниками. Расмуссен застеріг: якщо США наважаться на силові дії проти Гренландії (напад), це «де-факто означатиме кінець НАТО».

Водночас 72-річний політик закликав світ не дозволити цій суперечці затьмарити головну небезпеку.

«Не можна дозволити дискусії про Гренландію відвернути увагу від справжньої загрози: загарбницької війни Росії проти України», — підкреслив він.

Який вихід

Як колишній прем’єр Данії Расмуссен бачить можливість «конструктивного діалогу», але не мовою шантажу. Він пропонує:

Переглянути угоду 1951 року між Данією та США про розміщення американських військ на острові. Дозволити американським компаніям брати участь у видобутку корисних копалин у Гренландії на ринкових умовах.

Ця заява пролунала напередодні виступу Трампа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де очікуються чергові різкі заяви президента США.

Нагадамо, після розмови з генсеком НАТО Трамп зробив жорстку заяву щодо Гренландії. Американський лідер наголосив на стратегічному значенні острова та ролі США у гарантуванні глобальної безпеки.