«Час прокидатися»: Макрон заявив, що Китай, США та Росія виступають спільним фронтом проти Європи

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа перебуває в «унікальному моменті», коли Сполучені Штати, Росія та Китай фактично діють узгоджено проти інтересів європейських країн.

Про це повідомляє Clash Report.

Макрон наголосив, що політика «Америка понад усе» є не ситуативною, а довгостроковою стратегією США.

«Ми повинні тверезо дивитися на стратегію США… Це не просто характер чи поведінка Трампа», — зазначив він.

Президент Франції підкреслив, що такий підхід формується вже багато років.

«Сполучені Штати, я б сказав, уже 15 років вирішили, що головне питання — це Америка. Друге — це Китай. Їхні стратегії просто не ставлять європейські інтереси в центр», — заявив Макрон.

Особливо різко він висловився щодо Китаю, вказавши на його вплив на економіку Європи.

«Китай вбиває велику частину європейської промисловості — і ми явно надто повільно це усвідомлюємо», — наголосив французький лідер.

Він навів приклади ключових галузей.

«Подивіться на автомобільну промисловість та верстатобудування. Китай демонструє справжню лавину. Минулого року вони знищили 250 000 робочих місць у Німеччині», — сказав він.

Макрон додав, що Франція меншою мірою постраждала від цих процесів.

«Франція постраждала менше, оскільки „деіндустріалізувалася“ в цих секторах десятиліттями раніше», — пояснив він.

Також президент Франції розкритикував європейське регулювання, яке, за його словами, не захищає власних виробників.

«Китай і США мають регулювання — але це регулювання сприяє їхнім національним гравцям», — зазначив Макрон.

Він додав, що Європа програє через власну відкритість.

«Найчастіше наше регулювання є тягарем для європейських гравців, і ми надто наївні та надто відкриті до неєвропейських», — підкреслив він.

Підсумовуючи, Макрон закликав Європу до активних дій.

«Не варто недооцінювати, що це унікальний момент, коли президент США, президент Росії та президент Китаю виступають проти європейців. Це правильний момент для нас — прокинутися», — резюмував він.

