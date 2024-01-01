"Час прояснити відносини з Півднем": Північна Корея запустить супутники-шпигуни 2024 року

Північна Корея більше не шукатиме примирення та возз’єднання з Південною Кореєю. Все через те, що перша пообіцяла вивести на орбіту три нові військові супутники-розвідники 2024 року.

Про це заявив лідер КНДР Кім Чен Ин, передає CNN.

Лідер Північною Кореї сказав, що міжкорейські відносини стали "відносинами між двома країнами, які ворогують".

"Нам час визнати реальність і прояснити наші відносини з Півднем", - сказав Кім, додавши, що якщо Вашингтон і Сеул спробують провести військову конфронтацію з Пхеньяном.

"Я вважаю, що ми більше не повинні мати справу з людьми, які оголошують нас "головним ворогом" і шукають лише можливості для "падіння нашого режиму" співпрацюючи заради примирення. і об’єднання", – додав Кім.

Шпигунські супутники

Після неодноразових невдач Північна Корея в листопаді заявила, що вивела на орбіту свій перший супутник-розвідник.

Аналітики стверджують, що якщо космічний корабель запрацює, він може значно покращити військовий потенціал Північної Кореї, зокрема дозволяючи їй точніше націлюватися на сили противника.

Згідно з зображеннями, опублікованими державними ЗМІ, Кім привітав цей подвиг, святкуючи разом з працівниками на стартовому майданчику. Південна Корея назвала запуск "явним порушенням" резолюції Ради Безпеки ООН, яка забороняє Північній Кореї використовувати технології балістичних ракет.

У неділю KCNA повідомила, що Північна Корея планує посилити цю програму трьома додатковими супутниками-шпигунами 2024 року.

Нагадаємо, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин наказав своїм військовим "дотла знищити" Сполучені Штати та Південну Корею, якщо їх спровокують, повідомили державні ЗМІ в понеділок, після того, як він пообіцяв посилити національну оборону, щоб впоратися з тим, що він назвав безпрецедентною конфронтацією зі США.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.