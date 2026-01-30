Кремлівський диктатор Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Кремль колись пишався першим польотом людини в космос, але сьогодні Росія безнадійно відстає в головних перегонах XXI століття — розвитку штучного інтелекту (ШІ). Причина криється в самому президенті РФ Володимирі Путіні.

The Times з’ясувало, як особиста технофобія та ізоляція кремлівського диктатора призвели до краху російської індустрії ШІ.

Поки світові лідери координують політику через месенджери, Путін продовжує керувати Росією через зашифровані стаціонарні телефони та паперові папки. він не має смартфона, вкрай рідко користується інтернетом, який називає «проєктом ЦРУ», і віддає перевагу паперовим доповідям.

Реклама

Позаду Бельгії та Люксембургу

Стенфордський університет опублікував рейтинг 36 країн за рівнем розвитку ШІ. Результати для Москви принизливі:

Росія посіла 28-ме місце , пропустивши вперед не лише США, Китай та Індію, а й набагато менші країни — Бельгію, Ірландію та Люксембург.

Жодна російська компанія не увійшла до топ-100 світових технологічних фірм.

Жоден російський університет не потрапив до топ-200 дослідницьких центрів ШІ.

Символом цього занепаду став нещодавній конфуз у Москві: презентований там перший російський робот-гуманоїд впав обличчям у підлогу за кілька секунд після виходу на сцену.

«Аліса» в країні цензури

Розвиток технологій у РФ гальмує страх перед репресіями. Російський аналог ChatGPT — голосовий помічник «Аліса» від «Яндекса» — запрограмований мовчати на будь-які політичні теми, щоб не розгнівати Кремль.

Дмитро Медведєв навіть назвав штучний інтелект «боягузом», коли той відмовився відповідати на запитання про пам’ятники Степану Бандері в Україні.

Реклама

Коли журналісти The Times запитали «Алісу», де розташований Луганськ, вона спочатку відповіла, що в Україні, але миттєво виправилася: «Я не відповідатиму на це запитання, оскільки мало про це знаю».

Дефіцит мізків і заліза

Війна та санкції завдали нищівного удару по галузі:

Кадровий голод: У 2022 році Росію залишили 100 000 IT-спеціалістів (10% робочої сили в секторі). Брак обладнання: За даними Radio Free Europe, «Сбербанк» від початку вторгнення зміг закупити лише 9 000 графічних процесорів (GPU) для навчання нейромереж. Для порівняння: Microsoft лише за 2024 рік придбала майже 500 000 таких чіпів.

Економісти прогнозують, що в довгостроковій перспективі Росія ризикує остаточно втратити технологічний суверенітет і стати повністю залежною від Китаю. Проте Путіна, схоже, це мало хвилює — його пріоритетом залишається утримання влади, а не розвиток економіки чи технологій.

Нагадаємо, воєнна економіка РФ стає пасткою для її майбутнього. На думку політолога, Андреса Реша, політика Путіна веде Росію до катастрофи, роблячи її слабшою та залежнішою від зовнішніх гравців.