"Час виконати обіцянки": ексгенсек НАТО закликав членів Альянсу прийняти Україну і Грузію до свого складу

"Час виконати обіцянки": ексгенсек НАТО закликав членів Альянсу прийняти Україну і Грузію до свого складу

Місце в НАТО Україні та Грузії обіцяли 2008 року, сказав попередник Столтенберга.

Колишній генсек Північноатлантичного альянсу Андерс Фог Расмуссен нагадав членам НАТО, що "настав час виконати обіцянки" і нарешті прийняти Україну та Грузії до свого складу.

Про це він повідомив виданню Politico.

Він пригадав, що місце в НАТО Україні та Грузії обіцяли 2008 року, однак цього таки не сталося і "настав час з реалізації цього рішення".

"Ми обіцяли Грузії та Україні місця за столом НАТО у 2008 році, і час нам розробити план дій з реалізації нашої обіцянки. Якщо необхідно, ми можемо це зробити з обмовкою, що стаття 5 НАТО поширюється тільки на території, підконтрольні Києву і Тбілісі", - зазначив Фог Расмуссен.

Однак, наголосив він, Альянс не може проводити політику відчинених дверей щодо розширення, у якій Путін виступав би "швейцаром".

"Українці – загартований в боях народ, який готовий боротися за свободу, яку більша частина Європи прийняла як належне, і ми у вільному світі не повинні мати ілюзій, що вони також борються за нашу свободу. Історія говорить нам, що агресори, як правило, не залишаються у своїх кварталах", - сказав Андерс Фог Расмуссен.

Слід зазначити, 10 січня 2022 року Сполучені Штати Америки та Російська Федерація проведуть переговори про контроль над озброєннями та ситуацію в Україні. Наступного дня, 11 січня, відбудуться переговори представників Росії та ОБСЄ. А 12 січня - засідання ради Росія-НАТО, ключовою темою обговорення буде так званий проєкт договору про "гарантії безпеки".

Нагадаємо, російське МЗС оприлюднило так званий проєкт договору між Москвою та Вашингтоном про "гарантії безпеки", де є кілька пунктів, які стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур. Москва вимагає від США юридичних гарантій того, що НАТО відмовиться від наміру прийняти в члени України.

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