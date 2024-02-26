Частина біженців у Британії ризикує залишитися без житла – The Telegraph: яка кількість і причина

Принаймні один з 14 українських біженців став безпритульним після розривання чи припинення стосунків зі спонсорськими родинами.

Близько 50% українців, які прибули до Великої Британії за програмою Homes for Ukraine, можуть залишитися без даху над головою після припинення стосунків зі спонсорами.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на дані Міністерства регіонального розвитку, житлового будівництва та місцевого самоврядування Братанії.

Від червня 2022 року понад 200 тис. українців прибули до Великої Британії або за програмою Homes For Ukraine, або приєдналися до родичів за сімейною схемою. З них не менше 15 тис., або близько 7,5%, втратили дах над головою після припинення відносин з родинами-спонсорами.

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Це сталося у зв’язку з доповіддю депутатів з Комітету з питань державних рахунків, який закликав міністрів забезпечити "достатню кількість спонсорів" для програми Homes For Ukraine "рентабельним способом". Роджер Гоф, який виступає від Асоціації місцевого самоврядування з питань біженців, сказав, що механізми фінансування рад для підтримки не лише прибулих з України, а й шукачів притулку, потребують "термінового перегляду".

"Ради неймовірно важко працюють, щоб підтримати притулок і переселення, і допомогли громадам прийняти близько 200 000 українських біженців від початку війни. Однак тиск багатьох схем надання притулку та переселення все ще посилюється хронічною нестачею житла. Це призвело до того, що велика кількість українців і біженців залишають притулки та опиняються бездомними", – розповів Гоф.

Початкові прогнози Міністерства регіонального розвитку припускали, що близько 50% українців за програмою Homes for Ukraine можуть залишитися без даху над головою після зриву домовленостей зі спонсорами.

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Комітет з питань державних рахунків розкритикував уряд за відсутність інформації про те, скільки стосунків зі спонсорами було розірвано. Трохи менше третини британських рад не надають регулярно уряду дані про безпритульність українців.

"Ми стурбовані тим, що ризик бездомності серед українців у Великій Британії, ймовірно, зросте, оскільки дедалі більше спонсорств припиняється або розривається", – заявили депутати.

"Спонсори Великої Британії не зобов’язані приймати українських гостей протягом усього часу їхнього перебування у Великій Британії, уряд Великої Британії лише просить їх взяти на себе зобов’язання приймати гостей протягом мінімум шести місяців", – додали депутати.

Уряд продовжив виплату подяки британцям на третій рік, щоб заохотити їх продовжувати спонсорство. Але є ризик, що відносини українця з його спонсором можуть розірватися.

Нагадаємо, раніше МВС дозволило всім українцям, які вже отримали притулок у Великій Британії, продовжити свої візи ще на 18 місяців.

Українці, які хочуть залишити свою країну у зв’язку з війною, як і раніше можуть подати заявку на приїзд до Великої Британії за схемою Homes for Ukraine. Однак правила посилюються, щоб спонсорами могли ставати лише ті люди, які постійно проживають або оселилися у Британії. Це означає, що українці, які приїхали туди за візами, більше не зможуть спонсорувати родину чи друзів за схемою Homes for Ukraine.

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