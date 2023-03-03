Частина місцевих жителів Брянщини приєдналися до "РДК", бійці якого закликають підніматися на бунт

У ГУР наголошують, що Україна не має жодного стосунку до подій, які відбулися у Брянській області.

У воєнній розвідці розповіли, що після подій 2 березня у Брянській області Росії частина місцевих жителів приєдналася до "Російського добровольчого корпусу".

Про це повідомив представник пресслужби ГУР України Андрій Юсов в інтерв'ю Radio NV.

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Він наголосив, що події у Брянській області - це внутрішньоросійські і Україна не має до них жодного стосунку, як це подають пропагандисти.

"Якщо говорити про підтримку всередині РФ, то така підтримка, безумовно, є. Є інформація про те, що частина місцевих жителів цих населених пунктів на Брянщині вже приєдналася зокрема до РДК", - сказав він.

Нагадаємо, 2 березня у Брянській області пропагандисти заявили про проникнення українських "ДРГ", але згодом відповідальність за диверсійну вилазку взяв на себе так званий “Російський добровольчий корпус” (РДК). У Telegram-каналі РДК опубліковане відео із села Любечани, на якому озброєні люди із жовтими пов’язками на рукавах закликають росіян підніматися на бунт.

Що відомо про "Російський добровольчий корпус"

За інформацією Вікіпедії, РДК - військовий підрозділ ЗСУ, сформований у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Він входить до Інтернаціонального легіону ТрО України. Складається з етнічних російських емігрантів, що проживають на території України, а також у інших європейських країнах.

На емблемі прапору РДК використовується стилізована спайка воєнізованої молодіжної організації Біла ідея, створеної в середині 1930-х білоемігрантом Віктором Ларіоновим.

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