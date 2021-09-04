"Частину поліцейських вже покарано": розслідування смерті українця, закатовано копами у Польщі, триває

Зараз розслідуються два інцидента за фактом перевищення службових повноважень поліцією.
В Міністерстві внутрішніх справ Польщі повідомили про розслідування обставин смерті українця після побиття поліцейськими.
Про це повідомляє "Польське радіо".
Віце-міністр МВС Мацєй Вонсіка зазначив, що зараз розслідуються два інцидента за фактом перевищення службових повноважень поліцією. Внаслідок дій поліцейських у Вроцлаві помер 25-літній громадянин України, а в Любіні - 34-літній поляк.
"Вже є реакція. У Любіні почалося прокурорське слідство, і я переконаний, що воно допоможе з’ясувати цю справу. Там є різні свідчення. Якщо говорити про ситуацію з витверезника, то частину поліцейських вже покарано", - сказав він.
Нагадаємо:
- 25-річний заробітчанин Дмитро Никифоренко з міста Немирова (Вінницька область) загинув 30 липня у Вроцлаві після затримання поліцією і перевезення до витверезника. Раніше Gazeta Wyborcza опублікувала дані відеомоніторингу із затримання українця, які свідчать, що польські поліцейські застосували неадекватну до ситуації фізичну силу.
- Найближчим часом до МЗС Польщі буде направлено ноту щодо cмерті українця.