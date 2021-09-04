"Частину поліцейських вже покарано": розслідування смерті українця, закатовано копами у Польщі, триває

Зараз розслідуються два інцидента за фактом перевищення службових повноважень поліцією.

В Міністерстві внутрішніх справ Польщі повідомили про розслідування обставин смерті українця після побиття поліцейськими.

Про це повідомляє "Польське радіо".

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Віце-міністр МВС Мацєй Вонсіка зазначив, що зараз розслідуються два інцидента за фактом перевищення службових повноважень поліцією. Внаслідок дій поліцейських у Вроцлаві помер 25-літній громадянин України, а в Любіні - 34-літній поляк.

"Вже є реакція. У Любіні почалося прокурорське слідство, і я переконаний, що воно допоможе з’ясувати цю справу. Там є різні свідчення. Якщо говорити про ситуацію з витверезника, то частину поліцейських вже покарано", - сказав він.

Нагадаємо:

25-річний заробітчанин Дмитро Никифоренко з міста Немирова (Вінницька область) загинув 30 липня у Вроцлаві після затримання поліцією і перевезення до витверезника. Раніше Gazeta Wyborcza опублікувала дані відеомоніторингу із затримання українця, які свідчать, що польські поліцейські застосували неадекватну до ситуації фізичну силу.

у Вроцлаві після затримання поліцією і перевезення до витверезника. Раніше Gazeta Wyborcza опублікувала дані відеомоніторингу із затримання українця, які свідчать, що польські поліцейські застосували неадекватну до ситуації фізичну силу. Найближчим часом до МЗС Польщі буде направлено ноту щодо cмерті українця.

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