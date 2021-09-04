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"Частину поліцейських вже покарано": розслідування смерті українця, закатовано копами у Польщі, триває

Автор
Олена Вус
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"Частину поліцейських вже покарано": розслідування смерті українця, закатовано копами у Польщі, триває

Associated Press

Зараз розслідуються два інцидента за фактом перевищення службових повноважень поліцією.

В Міністерстві внутрішніх справ Польщі повідомили про розслідування обставин смерті українця після побиття поліцейськими. 

Про це повідомляє "Польське радіо".

Віце-міністр МВС Мацєй Вонсіка зазначив, що зараз розслідуються два інцидента за фактом перевищення службових повноважень поліцією. Внаслідок дій поліцейських у Вроцлаві помер 25-літній громадянин України, а в Любіні - 34-літній поляк.

"Вже є реакція. У Любіні почалося прокурорське слідство, і я переконаний, що воно допоможе з’ясувати цю справу. Там є різні свідчення. Якщо говорити про ситуацію з витверезника, то частину поліцейських вже покарано", - сказав він.

Нагадаємо:

  • 25-річний заробітчанин Дмитро Никифоренко з міста Немирова (Вінницька область) загинув 30 липня у Вроцлаві після затримання поліцією і перевезення до витверезника. Раніше Gazeta Wyborcza опублікувала дані відеомоніторингу із затримання українця, які свідчать, що  польські поліцейські застосували неадекватну до ситуації фізичну силу.
  • Найближчим часом до МЗС Польщі буде направлено ноту щодо cмерті українця.

Новини України: польська газета шокувала новиною – українця закатували місцеві копи

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