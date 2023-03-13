Частка Росії у світовому експорті зброї впала з 22% до 16% – WSJ

Росія, що посідала друге після США місце в світі за експортом зброї, від початку війни проти України в 2014 році, знизила її продаж.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Наразі триває падіння частки РФ у світовій торгівлі зброєю.

Як стверджують аналітики, країна-агресорка вимушена зберігати зброю для себе. Ба більше, її експорт зменшуються внаслідок репутаційного удару після поразок на полі бою та з інших причин.

Стокгольмський аналітичний центр SIPRI порахував, що у 2017-2022 роках експорт зброї РФ впав на 31%, у порівнянні з попередньою "п’ятирічкою". Водночас частка країни-агресорки у світовому експорті зброї впала з 22% до 16%.

У 2022 році, за даними SIPRI, експортні поставки російської зброї впали на 1,3%, у порівнянні з попереднім роком. Відтак торішні поставки зброї РФ становили 35% від постачання 2013 року.

Зменшення експорту загрожує країні-агресору скороченням доходів і втратою джерела фінансування розробки та виробництва нової зброї.

Тож партнери Москви тепер шукають постачальників зброї по світу, що стає можливістю для багатьох виробників.

"Проблемами Росії в останні роки скористалася, приміром, Франція. Її частка у світовому експорті зброї зросла з 7,1% (до 2017) до 11% (до 2022 року)", - надає дані SIPRI.

За інформацією SIPRI, наступні країни скористалися падінням експорту зброї:

Сербія - давня союзниця РФ, що купує російську зброю. Тривають перемовини Сербії з французькою компанією Dassault Aviation SA щодо винищувачів Rafale, оскільки із запчастинами до російських є проблеми.

США підвищила свою частку до 40%.

Китай та Індія, що замовляли російську зброю великими партіями, дедалі активніше виробляють власну, прагнучи зменшити залежність від росіян.

"Не сприяє торгівлі і те, що санкції обмежили потік західних компонентів, які росіяни використовували у своєму озброєнні. Аналіз 27 одиниць російської зброї, проведений британським центром RUSI, показав, що у зразках було щонайменше 450 електронних компонентів, таких як чіпи, виготовлених іншими країнами. Крім санкцій значний вплив на падіння попиту на російську зброю матимуть її невдачі на полі бою, кажуть аналітики. Зображення розбитих і покинутих транспортних засобів ставлять під сумнів якість і надійність військової техніки російського виробництва", – каже співробітник сінгапурського ISEAS Ян Сторі.

Додамо, що США мають намір посилити співпрацю з Ізраїлем для протистояння ядерній агресії Ірану.

Нещодавно Росія закупила в Ірану потайки 200 контейнерів зі зброєю.

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