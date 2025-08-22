ТСН у соціальних мережах

Світ
5849
2 хв

Частина літака Boeing 737 відірвалася просто під час польоту (відео)

Пасажири рейсу Delta Air Lines помітили, що від крила літака відходить деталь і зняли цей факт на відео.

Автор публікації
Ірина Лаб'як
У літака Boeing 737 авіакомпанії Delta Air Lines відірвався закрилок

У літака Boeing 737 авіакомпанії Delta Air Lines відірвався закрилок / © скриншот з відео

Федеральне авіаційне управління США (FAA) проводить перевірку після інциденту з літаком Boeing 737, у якого під час рейсу до Техасу частково відламався закрилок. Подія сталася 19 серпня перед приземленням.

Про це повідомляє CNN.

Літак Delta Air Lines, що виконував рейс №1893 з Орландо до Остін-Бергстрома, зазнав несправності, яку першими помітили пасажири — від задньої частини крила почала відходити деталь.

«Ми подумали, що це сильна турбулентність. Літак трясло. Жінка перед нами відкрила віконце і сказала, що щось зламалося. Я теж подивилася і злякалася», — розповіла пасажирка Шаніла Аріф.

Запис, зроблений Аріф, зафіксував, як закрилок звисає за крилом літака, що рухався на великій висоті з високою швидкістю. Пасажирка зізналася, що хвилювалася: якщо б елемент повністю відірвався, він міг би вдарити у хвіст і спричинити аварію.

У компанії Delta підтвердили інцидент: після приземлення «було зафіксовано, що частина закрилка на лівому крилі відсутня. Літак знято з експлуатації для проведення технічного обслуговування».

Зауважимо, що закрилки — це спеціальні елементи на крилах, які висовуються під час злету та приземлення, допомагаючи літаку маневрувати.

«Ми перепрошуємо наших пасажирів за інцидент, адже ніщо не є важливішим за безпеку наших співробітників і клієнтів», — заявила авіакомпанія.

На борту літака перебували 62 пасажири та шестеро членів екіпажу. Постраждалих немає.

Delta запевнила, що надасть повну підтримку розслідуванню FAA.

Нагадаємо, в середині серпня в аеропорту Каліспелл-Сіті у Монтані (США) на злітно-посадковій смузі зіштовхнулися два літаки. Одне з повітряних суден загорілося. Очевидці повідомляли про вибух і густий чорний дим.

