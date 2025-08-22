- Дата публікації
Частина літака Boeing 737 відірвалася просто під час польоту (відео)
Пасажири рейсу Delta Air Lines помітили, що від крила літака відходить деталь і зняли цей факт на відео.
Федеральне авіаційне управління США (FAA) проводить перевірку після інциденту з літаком Boeing 737, у якого під час рейсу до Техасу частково відламався закрилок. Подія сталася 19 серпня перед приземленням.
Про це повідомляє CNN.
Літак Delta Air Lines, що виконував рейс №1893 з Орландо до Остін-Бергстрома, зазнав несправності, яку першими помітили пасажири — від задньої частини крила почала відходити деталь.
«Ми подумали, що це сильна турбулентність. Літак трясло. Жінка перед нами відкрила віконце і сказала, що щось зламалося. Я теж подивилася і злякалася», — розповіла пасажирка Шаніла Аріф.
Запис, зроблений Аріф, зафіксував, як закрилок звисає за крилом літака, що рухався на великій висоті з високою швидкістю. Пасажирка зізналася, що хвилювалася: якщо б елемент повністю відірвався, він міг би вдарити у хвіст і спричинити аварію.
У компанії Delta підтвердили інцидент: після приземлення «було зафіксовано, що частина закрилка на лівому крилі відсутня. Літак знято з експлуатації для проведення технічного обслуговування».
Зауважимо, що закрилки — це спеціальні елементи на крилах, які висовуються під час злету та приземлення, допомагаючи літаку маневрувати.
«Ми перепрошуємо наших пасажирів за інцидент, адже ніщо не є важливішим за безпеку наших співробітників і клієнтів», — заявила авіакомпанія.
На борту літака перебували 62 пасажири та шестеро членів екіпажу. Постраждалих немає.
Delta запевнила, що надасть повну підтримку розслідуванню FAA.
