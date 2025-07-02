Частина оборонної допомоги від США була зупинена на шляху до України / © ТСН.ua

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Білий дім несподівано призупинив відправлення кількох видів цінної зброї до України, що викликає серйозне занепокоєння щодо оборонних можливостей Києва, особливо на тлі посилення літнього наступу Росії.

Про це повідомляє FT.

За словами високопоставлених американських чиновників, серед затриманого озброєння є перехоплювачі для систем ППО Patriot, високоточні артилерійські снаряди та ракети для винищувачів F-16. Причиною такого кроку називають побоювання США щодо власних військових запасів, які виявилися занадто низькими.

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Це рішення Вашингтона погіршує ситуацію для України у вкрай нестабільний час, оскільки Київ значною мірою залежить від цієї зброї для протиповітряної оборони та підтримки на передовій. Призупинення постачань сталося всього через три дні після найбільшого комбінованого ракетно-безпілотного удару Росії по Україні від початку повномасштабного вторгнення. Ця різка ескалація ще більше розвіяла слабкі надії на переговорне закінчення війни.

«Ми розраховували на багато з цих систем, оскільки вони були обіцяні», — зазначив український чиновник, дотичний до військової стратегії. Він додав, що це наразить цивільну інфраструктуру на підвищений ризик атак і «суттєво вплине на наше планування».

Серед призупинених постачань також: десятки переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger, понад 100 ракет Hellfire, ракети AIM для ЗРК NASAMS та F-16, протитанкові системи AT4, а також близько 250 снарядів для керованих реактивних систем залпового вогню (GMLRS), які використовуються для точного ураження наземних цілей.

Білий дім відмовився підтверджувати конкретні назви озброєння, постачання якого були зупинені. Пентагон продовжує пропонувати варіанти військової допомоги Україні, але «вивчає та адаптує свій підхід», заявив заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі. Він відкинув критику, назвавши її спробою «зобразити розкол [всередині Пентагону], якого не існує».

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Адміністрація президента України, Міністерства оборони та закордонних справ наразі не прокоментували ситуацію. Раніше Politico вже повідомляло про призупинення постачань частини озброєння Україні. Рішення про затримку зброї було ухвалене на початку червня, але набуло чинності лише зараз. За словами джерела, деякі зразки озброєння вже були в дорозі до України, коли їх повернули.

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Агресія Росії посилюється

За останні місяці Росія значно вдосконалила свої ударні безпілотники іранського зразка, що дозволило їм завдавати ударів глибше в українську територію з більшою швидкістю та смертоносністю. Москва також наростила виробництво дронів, перевантажуючи українську протиповітряну оборону та змушуючи Київ використовувати дедалі рідкісніші перехоплювачі.

У червні Росія запустила рекордні 5438 безпілотників проти України, що майже на 30% більше, ніж у березні (4198 дронів). За даними Повітряних сил України, тепер Росія може атакувати Україну такою ж кількістю безпілотників за день, як рік тому за місяць.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що за останні півтора року в Україні було лише два дні без російських атак ракетами та безпілотниками. Росія часто поєднує ударні дрони з крилатими та балістичними ракетами, що ще більше ускладнює роботу української ППО.

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«Відсутність зенітних ракет Patriot призведе до збільшення успішних російських ракетних ударів по українських містах, що, своєю чергою, збільшить кількість жертв серед цивільного населення», — вважає Віктор Кевлюк, військовий експерт Центру оборонних стратегій у Києві.

Він також додав, що «відсутність ракет GMLRS обмежить можливості завдавати ракетних ударів по цілях у глибині оперативного фронту». За словами Кевлюка, європейські та азійські джерела можуть частково компенсувати ці скорочення, але тим часом українській армії буде значно важче.

Президент США Дональд Трамп давно закликає Росію та Україну домовитися про припинення вогню. Проте президент Росії Володимир Путін, схоже, впевнений у здатності своєї армії продовжувати бомбардувати Україну з повітря та просуватися на полі бою найшвидшими темпами з листопада минулого року.

«Рішення про припинення надання критично важливої допомоги Україні навряд чи призведуть до бажаного президентом Трампом припинення вогню», — зазначив Джордж Баррос, аналітик Інституту вивчення війни.

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Раніше повідомлялося, оголошена адміністрацією президента США Дональда Трампа пауза в постачанні озброєння для України є очевидним сигналом про вихід Вашингтона із війни.

Водночас NYT наголошує, що це вже друга пауза з постачанням зброї після повернення президента Трампа на посаду. У березні Білий дім ненадовго призупинив усю військову допомогу Україні після скандальної зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Вашингтоні.