У груповому чаті з промовистою назвою "мала група хуситського ПК" йшлося про плани ударів, часові рамки, погодні умови, типи озброєнь, навіть точну ідентифікацію цілей.

Журналіст The Atlantic випадково отримав доступ до надсекретного листування американських посадовців щодо військової операції проти хуситів у Ємені — все через помилку радника Трампа з національної безпеки Майкла Волтца, який додав редактора до закритого чату в Signal.

The Atlantic опублікував фрагменти листування із закритої групи у Signal.

У груповому чаті з промовистою назвою "мала група хуситського ПК" йшлося про плани ударів, часові рамки, погодні умови, типи озброєнь, навіть точну ідентифікацію цілей. Повідомлення з’являлися в реальному часі, що могло поставити під загрозу саму операцію.

15 березня, у день атаки, заступник міністра оборони Піт Хегсет розіслав детальний таймінг майбутніх ударів. Серед повідомлень — запуск винищувачів F-18, початок атак дронами MQ-9, удари "Томагавками" та повідомлення про оперативну безпеку: "Ми чисті за OPSEC". Усе це отримав і сторонній спостерігач — журналіст Голдберг, який не мав жодного відношення до операції.

У чаті було згадано, що американські військові на той момент вже точно ідентифікували головну ціль — старшого ракетника хуситів, який саме заходив до будинку своєї дівчини. Пізніше командувачі підтвердили, що будівля "завалилася" після удару. У переписці взяли участь не лише Волтц і Хегсет, а й віцепрезидент США Джей Ді Венс, директор ЦРУ Джон Реткліфф та інші високопосадовці. Операцію супроводжували схвальні повідомлення й навіть емодзі з кулаком, прапором США та вогнем.

The Atlantic опублікували переписку про удари США по хуситах із закритого чату у Signal. / Фото: The Atlantic

За даними хуситського міністерства охорони здоров’я, внаслідок ударів загинуло щонайменше 53 особи. Ці дані поки що не підтверджені незалежними джерелами.

Ситуація викликала хвилю занепокоєння через ризик витоку надсекретної інформації. Якби дані з листування потрапили до ворожих структур, хусити мали б принаймні дві години на підготовку до ударів — що могло поставити під загрозу життя американських військових і провалити операцію.

Нагадаємо, радник Трампа з нацбезпеки Майкл Волтц випадково додав редактора The Atlantic у секретний груповий чат у Signal, де обговорювалися конфіденційні операції, зокрема удари по хуситах.