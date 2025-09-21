ChatGPT допоміг жінці виграти в лотерею $150 тисяч: що зробила переможниця з грошима

ChatGPT / © pixabay.com

Керрі Едвардс із міста Мідлотіан, штат Вірджинія, вперше вирішила зіграти в Powerball і попросила допомоги у ChatGPT для вибору чисел. Штучний інтелект підказав комбінацію, яка принесла жінці $150 000 у розіграші 8 вересня.

Про це розповідає Newsweek.

Едвардс вгадала чотири з п’яти основних номерів та Powerball, а завдяки опції Power Play її виграш утричі зріс.

За словами переможниці, коли вона отримала повідомлення про виграш, то спершу вирішила, що це шахрайство. Лише перевіривши свій акаунт, вона переконалася, що стала володаркою великого призу.

Та несподівані гроші жінка вирішила не залишати собі. Наступного дня вона пожертвувала всю суму на три благодійні організації:

AFTD — асоціацію, що фінансує дослідження хвороби, яка забрала життя її чоловіка-пожежника;

Shalom Farms — організацію, яка бореться з голодом і нестачею продовольства;

Navy-Marine Corps Relief Society — фонд допомоги військовим і їхнім сім’ям.

“Я знала, що мушу віддати все. Це благословення, і я хочу, щоб воно допомогло іншим”, — сказала Едвардс на пресконференції.

Вона пояснила, що для неї це не просто виграш, а можливість показати приклад того, як несподіване щастя може перетворитися на підтримку для тих, хто цього найбільше потребує.

