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ChatGPT назвав п’ять держав, на які розпадеться Росія
У деяких сценаріях кількість нових утворень на території рФ сягає 10–20 і більше.
Штучний інтелект ChatGPT проаналізував експертні обговорення щодо можливого розпаду Російської Федерації та припустив, які п’ять незалежних держав могли б виникнути на її місці.
Відповідний запит до нейромережі зробило видання «Телеграф».
За даними ChatGPT, в експертному середовищі найчастіше фігурують такі потенційні утворення:
Європейська Росія із ядром у Москві та Центральній Росії стала б найбільшою за економічним і демографічним потенціалом державою-наступницею — саме тут зосереджені федеральні органи влади та основна частина населення;
Уральська республіка сформувалася б на промисловому фундаменті регіону — металургії та машинобудуванні;
Сибірська республіка з центрами у Новосибірську або Красноярську спиралася б на природні ресурси, енергетику та наукові установи;
Далекосхідна республіка зі столицею у Владивостоці мала б природну орієнтацію на Азійсько-Тихоокеанський регіон, з яким уже нині пов’язана тісними економічними відносинами;
Північний Кавказ через високу етнічну та політичну неоднорідність міг би стати або кількома окремими державами, або єдиною конфедерацією.
ШІ також зазначає, що існують і альтернативні моделі, де самостійними державами стають Республіка Татарстан, Республіка Саха (Якутія) або інші національні республіки. У деяких сценаріях кількість нових утворень сягає 10–20 і більше.
ChatGPT при цьому наголошує на принциповій невизначеності будь-яких подібних прогнозів.
«Ніхто не може достеменно передбачити, чи Росія розпадеться взагалі, а тим більше — на які саме держави. Будь-який конкретний список буде спекуляцією», — йдеться у відповіді нейромережі.
Хто очолить нові держави
Ще більшою є невизначеність щодо майбутніх лідерів нових держав.
ChatGPT нагадує досвід розпаду СРСР та Югославії: більшість постатей, які зрештою очолили нові країни, за кілька років до цього не розглядалися як імовірні керівники.
«Будь-які конкретні прізвища для майбутніх гіпотетичних держав Росії сьогодні були б не прогнозом, а припущенням без надійної основи», — резюмує штучний інтелект.
Нагадаємо, раніше німецький політолог Андреас Умланд заявив, що європейські держави повинні вже зараз готуватися до можливого сценарію розпаду Російської Федерації, ймовірність якого зростає в міру продовження війни проти України.