ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
5941
Час на прочитання
2 хв

ChatGPT назвав п’ять держав, на які розпадеться Росія

У деяких сценаріях кількість нових утворень на території рФ сягає 10–20 і більше.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Коментарі
Росія

Росія / © Associated Press

Штучний інтелект ChatGPT проаналізував експертні обговорення щодо можливого розпаду Російської Федерації та припустив, які п’ять незалежних держав могли б виникнути на її місці.

Відповідний запит до нейромережі зробило видання «Телеграф».

За даними ChatGPT, в експертному середовищі найчастіше фігурують такі потенційні утворення:

  • Європейська Росія із ядром у Москві та Центральній Росії стала б найбільшою за економічним і демографічним потенціалом державою-наступницею — саме тут зосереджені федеральні органи влади та основна частина населення;

  • Уральська республіка сформувалася б на промисловому фундаменті регіону — металургії та машинобудуванні;

  • Сибірська республіка з центрами у Новосибірську або Красноярську спиралася б на природні ресурси, енергетику та наукові установи;

  • Далекосхідна республіка зі столицею у Владивостоці мала б природну орієнтацію на Азійсько-Тихоокеанський регіон, з яким уже нині пов’язана тісними економічними відносинами;

  • Північний Кавказ через високу етнічну та політичну неоднорідність міг би стати або кількома окремими державами, або єдиною конфедерацією.

ШІ також зазначає, що існують і альтернативні моделі, де самостійними державами стають Республіка Татарстан, Республіка Саха (Якутія) або інші національні республіки. У деяких сценаріях кількість нових утворень сягає 10–20 і більше.

ChatGPT при цьому наголошує на принциповій невизначеності будь-яких подібних прогнозів.

«Ніхто не може достеменно передбачити, чи Росія розпадеться взагалі, а тим більше — на які саме держави. Будь-який конкретний список буде спекуляцією», — йдеться у відповіді нейромережі.

Хто очолить нові держави

Ще більшою є невизначеність щодо майбутніх лідерів нових держав.

ChatGPT нагадує досвід розпаду СРСР та Югославії: більшість постатей, які зрештою очолили нові країни, за кілька років до цього не розглядалися як імовірні керівники.

«Будь-які конкретні прізвища для майбутніх гіпотетичних держав Росії сьогодні були б не прогнозом, а припущенням без надійної основи», — резюмує штучний інтелект.

Нагадаємо, раніше німецький політолог Андреас Умланд заявив, що європейські держави повинні вже зараз готуватися до можливого сценарію розпаду Російської Федерації, ймовірність якого зростає в міру продовження війни проти України.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
5941
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie