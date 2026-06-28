ChatGPT назвав п’ять держав, на які розпадеться Росія

Росія / © Associated Press

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Штучний інтелект ChatGPT проаналізував експертні обговорення щодо можливого розпаду Російської Федерації та припустив, які п’ять незалежних держав могли б виникнути на її місці.

Відповідний запит до нейромережі зробило видання «Телеграф».

За даними ChatGPT, в експертному середовищі найчастіше фігурують такі потенційні утворення:

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Європейська Росія із ядром у Москві та Центральній Росії стала б найбільшою за економічним і демографічним потенціалом державою-наступницею — саме тут зосереджені федеральні органи влади та основна частина населення;

Уральська республіка сформувалася б на промисловому фундаменті регіону — металургії та машинобудуванні;

Сибірська республіка з центрами у Новосибірську або Красноярську спиралася б на природні ресурси, енергетику та наукові установи;

Далекосхідна республіка зі столицею у Владивостоці мала б природну орієнтацію на Азійсько-Тихоокеанський регіон, з яким уже нині пов’язана тісними економічними відносинами;

Північний Кавказ через високу етнічну та політичну неоднорідність міг би стати або кількома окремими державами, або єдиною конфедерацією.

ШІ також зазначає, що існують і альтернативні моделі, де самостійними державами стають Республіка Татарстан, Республіка Саха (Якутія) або інші національні республіки. У деяких сценаріях кількість нових утворень сягає 10–20 і більше.

ChatGPT при цьому наголошує на принциповій невизначеності будь-яких подібних прогнозів.

«Ніхто не може достеменно передбачити, чи Росія розпадеться взагалі, а тим більше — на які саме держави. Будь-який конкретний список буде спекуляцією», — йдеться у відповіді нейромережі.

Хто очолить нові держави

Ще більшою є невизначеність щодо майбутніх лідерів нових держав.

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ChatGPT нагадує досвід розпаду СРСР та Югославії: більшість постатей, які зрештою очолили нові країни, за кілька років до цього не розглядалися як імовірні керівники.

«Будь-які конкретні прізвища для майбутніх гіпотетичних держав Росії сьогодні були б не прогнозом, а припущенням без надійної основи», — резюмує штучний інтелект.

Нагадаємо, раніше німецький політолог Андреас Умланд заявив, що європейські держави повинні вже зараз готуватися до можливого сценарію розпаду Російської Федерації, ймовірність якого зростає в міру продовження війни проти України.

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