ChatGPT під прицілом: невідомий ледь не спалив маєток голови OpenAI

Сем Альтман / © Associated Press

Невідомий чоловік кинув пляшку із «коктейлем Молотова» в будинок генерального директора компанії OpenAI Сема Альтмана в Сан-Франциско (штат Каліфорнія, США).

Про це передає видання The Guardian.

Підозрюваного, який нібито кинув запальний суміш в резиденцію вартістю 27 мільйонів доларів було заарештовано. Та сама особа нібито погрожувала підпалити штаб-квартиру OpenAI у місті. Повідомлень про постраждалих немає.

OpenAI, найбільш відома як розробник популярного чат-бота ChatGPT, підтвердила інцидент.

«Сьогодні вранці хтось кинув коктейль Молотова в будинок Сема Альтмана, а також погрожував нашій штаб-квартирі в Сан-Франциско. На щастя, ніхто не постраждав. Ми глибоко цінуємо швидкість реакції поліції Сан-Франциско та підтримку міста у забезпеченні безпеки наших співробітників. Особа перебуває під вартою, і ми допомагаємо правоохоронним органам у їхньому розслідуванні», — сказав речник компанії.

Минулого року OpenAI закрила свій офіс у Сан-Франциско після того, як компанія повідомила про погрозу від особи, яка колись була пов’язана з групою активістів, що виступають проти штучного інтелекту.

Сем Альтман — американський підприємець і мільярдер. З 2019 року обіймає посаду генерального директора компанії OpenAI, яка займається розробками в галузі штучного інтелекту.

