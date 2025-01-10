ChatGPT відправив туристів у пастку: у Польщі мандрівники застрягли на гірському перевалі

У Польщі мандрівники попрямували у гори за маршрутом, запропонованим ChatGPT, і опинилися у пастці, з якої не змогли вибратись самостійно.

Про це пише Portal Tatrzański.

"Штучний інтелект дедалі більше проникає у наше життя. У багатьох місцях навіть забагато. Нещодавно це сталося в Татрах, де туристи, звернувшись до популярного ChatGTP, обрали дуже небезпечний у цю пору року маршрут із Долини п'яти польських ставків до Хали-Гонсеніцової", – йдеться у повідомленні.

Нейромережа запропонувала туристам найкоротший шлях через перевал Кшижне.

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"Варто також додати, що умови того дня були справді важкими. На щастя, рятувальники встигли вчасно вивезли туристів зі знаменитого перевалу", – зазначається у матеріалі.

Фахівці з гірських походів зауважили, що туристи не постраждали дивом, адже безмежна довіра до сучасних технологій могла спричинити трагедію. Тому експерти радять планувати маршрути для походів у гори за допомогою звичайної карти та обізнаних провідників.

Нагадаємо, в Австралії турист два тижні блукав у горах Нового Південного Уельсу. Хлопець відділився від туристичної групи, щоб прогулятися самостійно. Він вижив завдяки двом злаковим батончикам, ягодам та воді зі струмків.

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