Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ChatGPT відправив туристів у пастку: у Польщі мандрівники застрягли на гірському перевалі

ChatGPT відправив туристів у пастку: у Польщі мандрівники застрягли на гірському перевалі

ChatGPT запропонував туристам найкоротший маршрут, який проходив через небезпечний гірський перевал / Фото: Pexels

Маршрут, запропонований ШІ не врахував пору року та погодні умови.

У Польщі мандрівники попрямували у гори за маршрутом, запропонованим ChatGPT, і опинилися у пастці, з якої не змогли вибратись самостійно.

Про це пише Portal Tatrzański.

"Штучний інтелект дедалі більше проникає у наше життя. У багатьох місцях навіть забагато. Нещодавно це сталося в Татрах, де туристи, звернувшись до популярного ChatGTP, обрали дуже небезпечний у цю пору року маршрут із Долини п'яти польських ставків до Хали-Гонсеніцової", – йдеться у повідомленні.

Нейромережа запропонувала туристам найкоротший шлях через перевал Кшижне.

"Варто також додати, що умови того дня були справді важкими. На щастя, рятувальники встигли вчасно вивезли туристів зі знаменитого перевалу", – зазначається у матеріалі.

Фахівці з гірських походів зауважили, що туристи не постраждали дивом, адже безмежна довіра до сучасних технологій могла спричинити трагедію. Тому експерти радять планувати маршрути для походів у гори за допомогою звичайної карти та обізнаних провідників.

Нагадаємо, в Австралії турист два тижні блукав у горах Нового Південного Уельсу. Хлопець відділився від туристичної групи, щоб прогулятися самостійно. Він вижив завдяки двом злаковим батончикам, ягодам та воді зі струмків. 

Читайте також:

 

Повʼязані теми:

Наступна публікація