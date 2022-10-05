Чеченська куля та інші сценарії: політолог розповів, як Путін може втратити владу

Президент Росії Володимир Путін може втратити посаду внаслідок організованого ФСБ "транзиту влади" або після "кривавого російського бунту".

Таку думку висловив політичний експерт Дмитро Васильєв на Youtube-каналі ТСН.

За словами експерта, у ФСБ ведуться розмови про транзит влади:

"Зі всієї публічної інформації, яку ми маємо, фактично ФСБ намагається щось змінити, але залишити незмінною систему, збудовану на фундаментах і всіх конструктивах спецслужб. Наскільки ми чуємо і розуміємо, ведуться розмови у них про те, щоб зробити транзит влади і когось призначити зі своїх. Там дуже багато кандидатів звучить і публічних, і тих, яких ми можливо навіть не знаємо".

Як зазначив Васильєв, "є бізнесмени, олігархи, які теж розуміють, що їм треба щось робити".

"Я думаю, що вони намагаються співпрацювати інформацією і надавати або пропонувати якісь свої послуги. Ми дуже багато чули про Абрамовича, з підтверджених джерел також", - нагадав він.

На думку політолога, ліберальні сили точно не змінять ситуацію в Росію, "але є сили, які з ліберальних переходять у більш-менш радикальні".

"То самий легіон "Свобода Росії" - люди готові брати зброю в руки. Люди готові робити щось всередині Російської Федерації, розуміючи, що змінити можна тільки озброєним шляхом. Це ключові сценарії. Але я не пам'ятаю, хто в нас часто повторює цю фразу - куля, яка долетить, буде чеченською, і першою здасть Чечня", - сказав Васильєв.

Водночас, експерт переконаний, що російський народ "сам по собі нічого робити не буде".

"Народ може тільки "зробити ноги", тобто тікати. Замість того, щоб 700 тисяч вийшли на всі майдани і знесли владу, вони втікають. Це російський народ, інший менталітет. Його можуть використати в якийсь момент, щоб зробити кровавий нещадний російський бунт, а не революцію. Народ може виступити інструментарієм, але якісь сили згори цим будуть керувати", - заявив він.

Раніше російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський розповів, що найближчий соратник Володимира Путіна Юрій Ковальчук розробив план усунення російського лідера від влади.

Своєю чергою, військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив, чому Володимир Путін все частіше говорить про загрозу розпаду РФ.

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