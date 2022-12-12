Чеченський опозиційний блогер Тумсо Абдурахманов, якого вважали вбитим, живий: подробиці

Чеченський опозиційний блогер, який критикував Кадирова і про якого нещодавно повідомляли, що його вбили у Швеції - живий.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За повідомленням видання, Тумсо Абдурахманов живий.

Відповідаючи на електронний лист Радіо Свобода із запитанням про стан і місце перебування Абдурахманова, Лоран Лафлер, речник Вищого регіонального суду Мюнхена, сказав, що той дав свідчення як свідок 8 листопада і що,"наскільки відомо суду, свідок, якого ви назвали, живий".

"Суд не має інформації про поточне місце перебування свідка", – додав він. Інших подробиць судового розгляду він не повідомив.

Слід зазначити, що Шведська поліція не коментувала вбивство чеченського блогера.

9 грудня Шведське радіо повідомило, що Абдурахманов планував надати свідчення щодо замаху на вбивство його брата. Судовий розгляд у справі про замах на вбивство, пов’язаний з Кадировим.

Тумсо Абдурахманов та його брат, правозахисник Мухаммад Абдурахманов з 2015 року живуть у Швеції, де попросили політичний притулок. 2 грудня вони перестали виходити на зв’язок. через що з’явилися повідомлення, що блогера могли вбити.

Відомий YouTube-блогер Тумсо Абдурахманов критикує Кадирова та пережив замах на життя у своїй квартирі у Швеції. Він змів обеззброїти нападника та викликати поліцію.

Замовників злочину не встановили, але на суді говорилося, що "сліди вказують на Грозний".

Нагадаємо, що Кадиров засилає в Україну все більше чеченців для контролю захоплених територій. Окупанти прагнуть інтегрувати чеченських чиновників у свої окупаційні структури, щоб консолідувати свій адміністративний контроль.

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