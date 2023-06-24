Чеченський спецназ Кадирова прибув до Ростова: у ПВК “Вагнер” з’явилися перші полонені

Військова техніка з "кадировцями" зупинилася на в'їзді до Ростова, на вулицях міста чеченські підрозділи не з'являлися.

Увечері в суботу, 24 червня, чеченський спецназ прибув до російського міста Ростов-на-Дону, який перебуває під контролем ПВК “Вагнер”. Найманці Євгена Пригожина начебто уже почали роззброювати перші групи “кадировців” та брати їх у полон.

Відповідні кадри публікують у місцевих пабліках.

На відео видно, як поблизу відділення російського “Сбербанку” “вагнерівці” жорстко кладуть лицем на асфальт невідомих чоловіків, які, очевидно, пересувалися на легковому автомобілі без номерних знаків і великою літерою Z на задньому вікні.

Люди, яких затримують найманці Пригожина одягнуті в цивільний одяг, один з них має зовнішність кавказця. Можливо, йдеться про “кадировців”, які прибули у місто для розвідки.

Мешканці Ростова повідомляють у соцмережах, що військова техніка чеченського спецназу перебуває на в'їзді до Ростова, але до самого міста поки що не заїжджає.

Колони військової техніки чеченського спецназу стоять біля в'їзду в Ростов / Фото: скриншот з відео

Раніше глава Чечні Рамзан Кадиров назвав заколот ножем у спину та зрадою і заявив, що чеченські бійці виїхали до “зон напруженості”.

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин прибув до Ростова, де з групою своїх прибічників захопив штаб південного воєнного округу. Пригожин заявив, що всі воєнні об’єкти Ростова перебувають під контролем "вагнерівців".

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня найманці ПВК "Вагнер" під керівництвом олігарха Євгена Пригожина перетнули державний кордон Росії та увійшли до Ростова. "Вагнерівці" взяли під контроль адміністративні та військові об'єкти. Ватажок найманців повів їх походом на столицю Москву. ТСН.ua веде онлайн-трансляцію подій.

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